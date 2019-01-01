هل سيُجمد الفيفا النشاط الكروي في السعودية؟

عضو لجنة الانضباط في الفيفا يرد ويُوضح

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثيرت في الساعات الأخيرة أنباءً قوية حول نية الاتحاد الدولي لكرة القدم تجميد النشاط الكروي في السعودية، بسبب قضية اللاعب الجزائري فريد شكلام.

وكان اللاعب الجزائري قد تقدم بشكوى لدى غرفة فض المنازعات في السعودية للحصول على مستحقاته لدى فريق نجران السعودي، وقد اتخذت الغرفة قرارها بمنحه المستحقات بالفعل، لكن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت تنفيذ الأمر، وهو ما أثار تلك الأنباء حول نية الفيفا تجميد النشاط.

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ياسر المسحل عضو لجنة الانضباط في الفيفا رد على تلك الأخبار مؤكدًا عدم صحتها، ومضيفًا لقناة السعودية الرياضية "لجنة الانضباط ارتكبت مخالفة صريحة بعدم تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات في المملكة، لكن رغم هذا فالفيفا من المستحيل أن يتدخل لأنها قضية داخلية والاتحاد الدولي لا يتدخل في مثل تلك القضايا".

وأتم المسحل موضحًا أن شكلام وافق على بحث القضية من خلال غرفة فض المنازعات وليس الاتحاد الدولي، ولذا لا يمكن أبدًا أن يتدخل الفيفا بتجميد النشاط أو غيره من القرارات.