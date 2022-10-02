دوري روشن | في مباراة البطاقات الحمراء .. النصر والاتحاد يتعادلان سلبيًا

علي رفعت|
Nassr, IttihadNassr Twitter
دوري روشن السعوديالنصر vs الإتحادالنصرالإتحاد

مباراة مغلقة والكثير من البطاقات .. هذا هو العنوان الأبرز في كلاسيكو دوري روشن بين النصر والاتحاد.

تعادل النصر مع ضيفه الاتحاد سلبيًا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشهدت المواجهة سيطرة كاملة من قبل النصر الذي ظل يحاول على مرمى الضيوف في حين كان الاتحاد يتلقى في اللعب فقط طوال 90 دقيقة.

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وخلال الشوط الأول لم ينجح الاتحاد في تشكيل أدنى خطورة على مرمى النصر، وفي الشوط الثاني استمر الوضع وسدد الضيوف كرة واحدة جاءت بعيدة عن المرمى.

أبرز ما في المباراة كانت البطاقات الملونة التي حصل عليها الفريقين، حيث تلقى كل فريق إنذارين في الشوط الأول قبل أن يحصل طارق حامد على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الـ 43.

ومع بداية الشوط الثاني زادت غلة البطاقات الصفراء للاتحاد قبل أن يحصل لاعب وسط النصر عبد المجيد الصليهم على بطاقة حمراء مباشرة هو الآخر في الدقيقة الـ 59.

حاول النصر أن يغير الوضع السائد في الدقائق الأخيرة لكن سيطرته جاءت سلبية دون أي تسديدة على المرمى وبسبع تسديدات خارجه.

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انتهت المواجهة بتلك النتيجة ليحصد الاتحاد نقطة ويحل بدلًا من التعاون في المركز الثالث بـ 11 نقطة، ويرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 10 في المركز الخامس.

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