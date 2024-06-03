"دوري روشن يغري نابولي" .. خطة السماوي تهدد أوسيمين بالرحيل الإجباري في الصيف!

نابولي ينتظر عروض السعودية وإنجلترا..

بات فيكتور أوسيمين، الهداف النيجيري الذي قاد نابولي لاستعادة لقب الدوري الإيطالي بموسم 2022-2023، بعد غياب 33 عامًا، أحد اللاعبين المُرشحين لمغادرة النادي، في الميركاتو الصيفي، وسط ظهور الدوري السعودي في الصورة.

النجم النيجيري صاحب الـ25 عامًا، والمتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، شارك في 32 مباراة مع نابولي خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة، إلا أن السماوي أنهى الموسم بشكل سيء للغاية، حيث اختتم حامل اللقب مشواره في المركز العاشر من الدوري الإيطالي، كما غادر بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرًا من دور الـ16، بعد الخسارة أمام برشلونة بنتيجة إجمالية (2-4).

وأفادت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية أن المدير الفني الجديد لنابولي، أنطونيو كونتي، يرغب في مهاجم قوي بدنيًا، وقادر فنيًا على الدفاع عن الكرة جيدًا، وتبادلها مع راسبادوري وبوليتانو وكفاراتسخيليا، المطلوب من باريس سان جيرمان، فيما عانى أوسيمين من مشاكل بدنية مختلفة هذا الموسم، والتي تسببت في استبعاده من قائمة منتخب بلاده خلال مباريات شهر يونيو.

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ويطمح نادي نابولي، نحو تحصيل الشرط الجزائي بالكامل في عقده بالكامل، والذي يبلغ حوالي 120 مليون يورو، فضلًا عن توفير راتب اللاعب، والذي سيكسب مبلغًا ضخمًا في العام المقبل، بحوالي 10 ملايين دولار في الموسم الواحد.

ويحلم أوسيمين بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يبدو أن نادي تشيلسي، الذي يشجعه من أجل معشوقه دروجبا، قد انسحب من السباق؛ لأن المدرب الجديد ماريسكا يبحث عن مهاجم بصفات مختلفة عنه، مع وجود آرسنال في الصورة، وكذلك دوري روشن السعودي السعودي، الذي وصفته الصحيفة بأنه يمثل إغراءً لنابولي أكثر من المهاجم، خاصة وأنه ليس من السهل أن يتكلف نادي مبلغ الشرط الجزائي بالكامل في عقد النيجيري بعد مشكلاته البدنية خلال الموسم.

ووضعت الصحيفة الإيطالية أسماء مُرشحة لتدعيم الخط الهجومي لنابولي في الموسم الجديد، مثل بونيفاس أو جيوكيريس، أو سيسكو الذي يُعد مطلبًا من ميلان، فيما يبدو البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي، المرشح الأول ليحل محل أوسيمين في المرحلة المقبلة.