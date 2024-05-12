دوري روشن يثير الجدل بتغريدة الهبوط.. "ضحية الهلال يحتاج لنقطة!"

أول هبوط رسمي من دوري روشن السعودي..

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أثار المركز الإعلامي لمسابقة دوري روشن السعودي، حالة جدلية، بعد إعلان هبوط فريق الكرة بنادي الحزم، رسميًا إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

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ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، تغريدة قال فيها "الحزم يغادر إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.. حظًا أوفر وننتظر عودتكم مجددًا"، وذلك عقب خسارة الحزم أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في مباراة الجولة 31 من المسابقة، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

ويحتل الحزم المركز الأخير في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 20 نقطة من 31 مباراة، ليبتعد عن أبها، الذي يحتل المركز الخامس عشر، آخر مراكز البقاء، قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

وتساءل متابعون حول سر حسم هبوط الحزم، رغم تبقي نقطة واحدة على إرساله إلى دوري يلو للدرجة الأولى، خاصة وأن الحزم واجه أبها، في مباراة الدور الأول فقط، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، ولا تزال مباراة الدور الثاني متبقية، بين الفريقين في الجولة 34 والأخيرة، ما يعني عدم استبعاد حسابات فارق المواجهات المباشرة بين الفريقين حال التعادل في النقاط بنهاية الموسم.

وقال أحد المتابعين إن لغة الأرقام تقول إنه لا يزال لديهم فرصة بالفوز في كافة المباريات المقبلة، مع خسارة الطائي وأبها والأخدود، أو تعادل الأخدود والطائي في الجولة الأخيرة، ما يؤكد أن الحزم رقميًا لا يزال في دائرة المنافسة رغم صعوبة البقاء.

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وتشهد منطقة الهبوط، أندية الأخدود، صاحب المركز السادس عشر بـ28 نقطة، بفارق الأهداف عن الطائي، السابع عشر وقبل الأخير في ترتيب المسابقة.

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