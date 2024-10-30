فانتازي جول لدوري روشن: جولة الخيارات الصعبة.. و"الحيتان الصغيرة" قشة الإنقاذ

قمتان منتظرتان في واحدة من أكثر الجولات سخونة بالمسابقة

تحمل الجولة التاسعة من الدوري السعودي، مخاطرة كبيرة للاعبي فانتازي جول لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، كونها تحمل قمتين من العيار الثقيل بين الاتحاد والأهلي يوم الخميس في ديربي جدة، وبعدها بـ24 ساعة قمة مرتقبة بين الهلال والنصر في ديربي الرياض.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام فقط في شهر ديسمبر.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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ويبدو الأمر محيرًا بعض الشيء للاعبي فانتازي جول لدوري روشن، حيث إن الاعتماد يكون غالبًا على لاعبي الفرق الأربع (الهلال والنصر والاتحاد والأهلي) في الاختيارات، ومع لعب الفريقين مع بعضهما فإن الخيارات ستكون محدودة خاصة في الخط الخلفي.

فاللجوء إلى المدافعين يبدو مخاطرة، لكن هناك بعض اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم مثل جواو كانسيلو في الهلال، بصناعته للأهداف، وكذلك رينان لودي بصناعته وتسجيله.

وإذا كانت الحيرة تنتاب الجميع في الدفاع، فإن الأمر مختلف مع المهاجمين، فمن السهل اختيار كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، وألكسندر ميتروفيتش، وإيفان توني، لأن المتعة بالتأكيد ستكون حاضرة ومعها تأتي الأهداف وبالتالي النقاط الكثيرة.

ويمكن للكثير من اللاعبين الابتعاد عن الحيرة واللجوء لخيارات من فرق الفتح والفيحاء والتعاون والخلود، وضمك والرائد.

خيارات الكابتن

1 – ألكسندر ميتروفيتش: لا بديل عن اختياره كرقم 1 كونه لم يخيب سوى في جولة واحدة وجمع أكثر النقاط.

2- عبد الرزاق حمد الله: يمكن أن يكون خيارًا مختلفا بعض الشيء في هذه الجولة.

3- كريم بنزيما: خيار رائع للكابتن لتألقه في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى حصوله على راحة كافية كونه معتزلا دوليًا.

4- كريستيانو رونالدو: لا يمكن إلا أن يكون من ضمن الخيارات، فهو مرشح فوق العادة للتألق حتى وإن خفت بريقه في جولة أو اثنتين.

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