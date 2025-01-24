من الدوري الإسباني إلى "روشن" .. رابطة المحترفين تدعم إدارتها بمستشار جديد للتطوير

تعرف على التغيير الجديد في رابطة دوري المحترفين السعودي

اتخذت رابطة دوري المحترفين السعودي قرارًا جديدًا، بتدعيم إداري جديد بهدف استمرار التطوير خلال الفترة المقبلة.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن قرار رابطة دوري المحترفين، بتعيين جيسوس أرويو سانشيز مستشارًا لعمر مغربل الرئيس التنفيذي للرابطة.

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سانشيز الذي عمل في نادي إشبيلية في بلاده، ويمتلك خبرة طويلة في كرة القدم الاحترافية والتطوير الاستراتيجي، فيما ينضم إلى طاقم رابطة الدوري قبل الوصول إلى منتصف الموسم ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وتأتي تلك الخطوة من الرابطة، ضمن استعانة الكرة السعودية بالعديد من الكفاءات الأجنبية في الإدارة الرياضية بأكبر أندية العالم، لاستمرار عملية تطويرها.

وبدأت عملية تطوير الكرة السعودية منذ عام 2023، الذي شهد ثورة كبيرة في ضم نجوم كرة قدم عالميين من أوروبا إلى الأندية السعودية.