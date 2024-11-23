فيديو | طارق النوفل يكشف عن تغيير قادم بعدد الأجانب في دوري روشن

كيف يؤثر هذا القرار على المسابقة؟

كشف الإعلامي السعودي طارق النوفل، عن وجود خطط جدية لزيادة عدد اللاعبين المحترفين في دوري روشن إلى 9 لاعبين في المستقبل القريب.

ويعيش الدوري السعودي طفرة غير مسبوقة على مدار العامين الماضيين، وذلك بعد انضمام مجموعة من صفوة اللاعبين على مستوى العالم إلى المسابقة، وأبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز ونيمار ونجولو كانتي وغيرهم.

ومن جانبه قال النوفل عن إمكانية زيادة الأجانب لمواصلة هذه الطفرة:"مصادري تقول إنه بنسبة كبيرة جدًا، سيتم رفع عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي خلال الموسم القادم".

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وأضاف:"الزيادة ستصل إلى 9 أجانب في كل فريق، وأتمنى أن يكون هذا القرار في صالح الرياضة السعودية بشكل عام وبالتحديد المنتخب".

ويصل العدد الحالي من الأجانب المسموح بتواجدهم بكل فريق في دوري روشن إلى 8 لاعبين، مع إمكانية إضافة 2 تحت سن 21 عامًا.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يمر بفترة صعبة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك بتعرضه للهزيمة من اليابان وإندونيسيا، وتعادله مع البحرين وأستراليا في آخر 4 مباريات، مما جعل البعض يشير بأصابع الاتهام نحو تواجد عدد كبير من النجوم الأجانب بكبار المسابقة مثل الهلال والاتحاد والأهلي والنصر، مما تسبب في تراجع أدوار عناصر الأخضر الدولية بتلك الفرق.