دوري أبطال أوروبا يُنذر مانشستر يونايتد بعقوبة ضخمة تهدد مستقبله

موقف صعب لفريق المدرب إريك تين هاج

أزمة طاحنة يواجهها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في المستقبل، بسبب غرامة محتملة من الشركة الراعية.

يونايتد يمر بموسم صعب تحت قيادة الهولندي إريك تين هاج، حيث يحتل المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي بـ47 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

صحيفة "تايمز" البريطانية، قالت إن مانشستر يونايتد يواجه احتمالية خسارة 10 ملايين جنيه استرليني في كل موسم يفشل خلاله في التأهل للبطولة، وفقًا لشروط العقد القادم مع شركة "أديداس".

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وكان الشياطين الحمر قد تعاقدوا مع الشركة الألمانية في 2015 بعد إنهاء التعاون مع "نايكي" حيث يدخل النادي في العام الأخير من التعاقد القديم الذي تصل مدته إلى 10 سنوات، بقيمة 750 مليون جنيه استرليني.

الشروط القديمة كانت أقل صرامة فيما يتعلق بالتأهل لدوري الأبطال، حيث كانت الغرامة مفروضة في حالة عدم مشاركة الفريق بالبطولة لموسمين متتاليين.

وأما بالنسبة للعقد الجديد المنتظر التوقيع عليه قريبًا ليمتد حتى عام 2035، ستكون الغرامة بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني عن كل موسم يغيب فيه الشياطين الحمر عن الأبطال.

وهو ما يضع الكثير من الضغوط على إدارة النادي، خاصة وأن العقد الجديد سيشهد زيادة ملحوظة، بحصول الفريق على 90 مليون جنيه استرليني لكل موسم، بدلًا من 75 مليونًا في الاتفاق الذي أوشك على الانتهاء.