دوري أبطال أوروبا يقدم خدمة العمر لعشاق فانتازي الدوري الإنجليزي

سيتي وآرسنال خارج الأبطال

تلقى الإنجليز ضربة موجعة للغاية ليلة الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن ودع ممثلا البريميرليج البطولة من الدور ربع النهائي، وخرج مانشستر سيتي على أرضه ووسط جماهيره أمام ريال مدريد بعد سيناريو درامي، فيما تم إقصاء آرسنال كالمعتاد على يد بايرن ميونخ.

ولكن يا صديقي كما تعودنا، في لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، فلا مكان للمشاعر، البحث دائما يكون عن المصلحة والنقاط والتقدم في الترتيب.

ولا ننكر أننا في لعبة الفانتازي وجدنا أنفسنا متلبسين من قبل في تشجيع فريق منافس لفريقنا المفضل، لأننا وضعنا شارة الكابتن على أحد عناصره مثلا، وغيرها من المواقف التي لا مكان فيها للمشاعر والانتماء.

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ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

كيف نستفيد من دوري الأبطال؟

بكل تأكيد كان خروج آرسنال ومانشستر سيتي من دوري الأبطال، وكذلك الخروج المحتمل لليفربول من الدوري الأوروبي، منفعة كبيرة لمتسابقي الفانتازي، بعيدًا عن الانتماءات الكروية.

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فاستمرار مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول، في المسابقات الأوروبية، وهم الثلاثي المتصارع بشراسة على لقب البريميرليج، كان مخيفًا على صعيد تدوير اللاعبين من جانب المدربين بيب جوارديولا، وميكيل أرتيتا، ويورجن كلوب.

وعلى العكس تمامًا، فإن الخروج الأوروبي للثلاثي، سجعل تركيزهم منصبًا على لقب البريميرليج بصورة أكبر، وسيدفع كل مدرب بتشكيلته الأساسية على الأرجح في جميع المباريات، إلا في حالة التعرض للإصابات، لأنه لم تعد هناك حاجة لإراحة اللاعبين أو تدويرهم.

وبناء على ذلك، نوجه وننصح بضرورة وجود عنصرين على الأقل في تشكيلتك من كل فريق بين الثلاثي المتصارع على اللقب.

وبالتأكيد أفضل العناصر، هي: إيرلينج هالاند وكيفين دي بروين وفيل فودين ورودري وبرناردو سيلفا وجوسكو جفارديول، من مانشستر سيتي، وكذلك لا يمكن إغفال جيريمي دوكو لمحبي المغامرة، فهو عند حصوله على الدقائق يكون خطيرًا للغاية.

وفي آرسنال، لا يمكن الاستغناء عن بوكايو ساكا، ومن بعده يأتي كاي هافيرتس ومارتن أوديجارد وجابرييل جيسوس وجابرييل مارتينيلي وبن وايت وويليام ساليبا.

فيما يتربع المصري محمد صلاح على رأس قائمة أهم اللاعبين في ليفربول، إلى جانب لويس دياز وداروين نونيز وأليكسيس ماك أليستر وفان دايك.

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