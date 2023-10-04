دوري أبطال أوروبا | موراتا يقلب الطاولة على فينورد .. وشاختار يعمق جراح أنتويرب

نتائج مباريات ليلة الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا وصعبًا أمام ضيفه فينورد الهولندي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أتلتيكو مدريد وجد نفسه متأخرًا بعد مرور 7 دقائق من بداية المباراة بعدما تسبب ماريو هيرموسو بهدف في مرمى فريقه، لكن ألفارو موراتا تمكن من التعديل في الدقيقة 12 من زمن اللقاء.

وعاد فينورد للتقدم في الدقيقة 34 عن طريق المدافع ديفيد هانكو، قبل أن يتمكن أنطوان جريزمان من إعادة المباراة إلى التعادل في الدقيقة 45+4.

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موراتا قرر ارتداء ثوب البطولة، وتمكن من تسجيل هدف الفوز لصالح أتلتيكو مدريد بعد مرور دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الثاني، ورغم محاولات فينورد للعودة إلا أن الفريق الهولندي لم ينجح في مباغتة دفاعات "الروخيبلانكوس" من جديد.

ويتصدر أتلتيكو مدريد ترتيب فرق المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 4 نقاط، فيما توقف رصيد فينورد عند 3 نقاط في المركز الثاني، في انتظار نتيجة مباراة لاتسيو وسلتيك التي ستقام في وقت لاحق.

ولحساب المجموعة الثامنة، تمكن شاختار الأوكراني من تحقيق فوز ثمين خارج ملعبه على رويال أنتويرب البلجيكي بنتيجة 3-2.

شاختار رفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، في انتظار نتيجة مباراة بورتو وبرشلونة، فيما يتذيل رويال أنتويرب ترتيب فرق المجموعة دون رصيد.