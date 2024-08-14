بعد اعتماد النظام الجديد .. مخاوف من حدوث "مؤامرة كبرى" في قرعة دوري الأبطال!

حالة من عدم الثقة بين الجماهير

أثار النظام الجديد لقرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، العديد من المخاوف بين الجماهير بخصوص حدوث مؤامرة في المرحلة الأولى من المسابقة.

الشكل الجديد لدوري الأبطال يضم 36 فريقًا بدلًا من 32 في النسخة القديمة، حيث تفسح مرحلة المجموعات المجال لمنافسة موسعة، حيث ستواجه الأندية ثمانية منافسين "اثنان من كل وعاء، وواحد على أرضه وواحد خارج أرضه".

صحيفة "as" الإسبانية سلطت الضوء على الشكل الجديد للقرعة التي ستقام في 29 أغسطس بمدينة موناكو الفرنسية، حيث سيحدد الكمبيوتر للمرة الأولى منافسي كل فريق، بدلًا من النظام القديم باعتماد القرعة العادية بالكرات اليدوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتماد على برنامج الكمبيوتر بدلًا من القرعة اليدوية، أثار حالة من الشكوك لدى المشجعين، حول إمكانية حدوث مؤامرة تضر بنزاهة المسابقة، وعدم الثقة في النظام الآلي لاختيار القرعة.

وظهرت كذلك بعض المخاوف حول إمكانية حدوث قرصنة لنظام الكمبيوتر، وهو تهديد واضح يواجهه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد التغييرات الجذرية في المسابقة وطريقة اختيار الفرق.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر الاعتماد " AE Live" لتكون مسؤولة عن تنفيذ الجزء التكنولوجي الخاص من القرعة، طمحًا في تفادي أي أخطاء أو عمليات قرصنة محتملة تؤثر على شفافية دوري الأبطال.