دوري أبطال أوروبا على الأبواب.. عرض إيطالي مغرٍ لنجم منتخب مصر!

أحد أهم مواهب القارة السمراء..

منذ بزوغ نجمه في كأس إفريقيا 2021، يتلقى مدافع الأهلي ومنتخب مصر، محمد عبد المنعم، العديد من العروض للاحتراف الأوروبي.

يبدو أن أقواها موجود على الطاولة الآن، في هيئة بولونيا الإيطالي الذي يخوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو ذكر حسابه عبر "إكس" أن هناك تواصلًا رسميًا في الوقت الراهن من أجل حصول بولونيا على خدمات عبد المنعم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عبد المنعم كان قد توصل بعرض في الآونة الأخيرة من جالطة سراي التركي، لكن يبدو أن الأمور لم تسر على ما يرام في ظل رغبة الأهلي في تسريحه بمقابل مادي كبير.

عبد المنعم له 25 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها هدفين، وبصم على هدفين هذا الموسم مع الأهلي المصري بواقع هدف في الدوري وهدف في دوري أبطال إفريقيا.