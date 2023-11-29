دوري أبطال أوروبا | ريال مدريد بالعلامة الكاملة .. ومانشستر يونايتد في موقف صعب

تعرف على نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

اختتمت اليوم مباريات الجولة الخامسة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أقيمت مواجهات المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

مانشستر يونايتد يواصل معاناته

تعادل مانشستر يونايتد أمام مضيفه جلطة سراي بثلاثة أهداف لكل فريق، حيث سجل أهداف الفريق الإنجليزي أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديش، سكوت مكتوميناي، بينما سجل أهداف الفريق التركي حكيم زياش "هدفين"، وكريم أوغلو.

وفي نفس المجموعة، تعادل بايرن ميونخ سلبيًا أمام ضيفه كوبنهاجن الدنماركي، لتتصعب الأمور على مانشستر يونايتد.

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ويتصدر بايرن المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، خلفه كوبنهاجن بالمركز الثاني بـ5 نقاط، ثم جلطة سراي بالمركز الثالث بـ5 نقاط، ثم مانشستر يونايتد بالمركز الأخير بـ4 نقاط.

آرسنال يحسم صدارة مجموعته

وحسم آرسنال صدارة المجموعة الثانية لصالحه، بعدما انتصر على لانس الفرنسي بستة أهداف دون رد، بينما خسر إشبيلية على أرضه أمام أيندهوفن الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح آرسنال رصيده 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، وخلفه أيندهوفن بالمركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم لانس بالمركز الثالث بـ5 نقاط، وأخيرًا إشبيلية بنقطتين ليودع البطولة رسميًا.

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ريال مدريد ينجو بإعجوبة من نابولي

وحقق ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تعادل براجا البرتغالي أمام يونيون برلين الألماني بهدف لمثله في نفس المجموعة.

وعزز ريال مدريد صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، محققًا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 7 نقاط بالمركز الثاني، ثم براجا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبرلين بالمركز الأخير بنقطتين فقط.

إنتر يتعادل مع بنفيكا

تعادل إنتر الإيطالي مع نظيره بنفيكا بثلاثة أهداف لمثلهم في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة، بينما تعادل ريال سوسيداد أمام ضيفه سالزبورج سلبيًا.

ريال سوسيداد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متساويًا مع إنتر صاحب المركز الثاني، ولايبزيج بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، ثم بنفيكا بالمركز الأخير بنقطة واحدة فقط.