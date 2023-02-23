الهلال يصل بصعوبة لنصف النهائي ويستعد لقمة عربية صعبة!

نجح الهلال في الفوز في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على نظيره فولاد الإيراني.

في مباراة استمرت صائمة عن الأهداف، أكثر من 80 دقيقة، حتى جاءت لحظة حسمها في الدقائق العشر الأخيرة.

ونجح الهلال بالتسجيل في الدقيقة 87، عن طريق مهاجمه موسى ماريجا، ليصل بالزعيم إلى نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

حامل لقب دوري أبطال آسيا، بدأ المباراة محافظًا على خطوطه من أجل التماسك أمام هجمات فولاد.

وتمكن رامون دياز، في التحكم في أحداث المباراة، فبدأ الفريق بالتواجد في منتصف ملعبه، لمنع تقدم أنصاري مهاجم فولاد.

لاعبو الزعيم قاموا بالسيطرة على خط الدفاع، فلم يجد للاعبي فولاد أي مساحة للتقدم، وفي حال التقدم، مُنعت التسديدتين الوحيدتين لهم على المرمى.

حتى استغل ماريجا تمريرة من وسط الملعب، في حالة من الإلهاء لخط دفاع الفريق الإيراني، وترجمها إلى هدف قاتل في الدقائق الأخيرة، ليصل للدور نصف النهائي.

ومن المقرر مواجهة الهلال، للدحيل القطري، في قمة عربية منتظرة بنصف النهائي، في محاولات الزعيم للحفاظ على اللقب، الأحد المقبل.