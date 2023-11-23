دوري أبطال آسيا يحدد موقف حجازي النهائي من كأس العالم للأندية

تعرف على قرار جاياردو بشأن مشاركة حجازي بمونديال الأندية

استقر نادي الاتحاد على انضمام 10 لاعبين أجانب في القائمة الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، وذلك قبل الاستقرار على الشكل النهائي للقائمة التي ستشارك بالمونديال، حيث تم تحديد موقف النجم المصري أحمد حجازي.

حجازي كان يُعاني من قطع في الرباط الصليبي، أبعده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الأخيرة، ولكنه تعافى مؤخرًا ويتم تأهيله بدنيًا للمشاركة في المباريات.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الجهاز الفني للاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو جروهي، سيحرص على مشاركة حجازي في دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب أمام أجمك الأوزبكي ثم سباهان الإيراني، وبعدها ستتضح الرؤية كاملة حول جاهزيته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي حالة جاهزية حجازي بشكل كامل، سينضم إلى قائمة الاتحاد المشاركة في كأس العالم للأندية، وأما في حالة عدم الجاهزية سيتم استبعاده من حسابات جاياردو.

وستضم القائمة الأولية للاتحاد 10 أجانب وهم: "مارسيلو جروهي، أحمد حجازي، لويس فيليبي، فابينيو، جوتا، نجولو كانتي، كريم بنزيما، رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، إيجور كورونادو".

ومن المقرر أن يتم تقليص القائمة إلى 23 لاعبًا، وهي القائمة النهائية المسموح بها في البطولة بشكل رسمي، حيث تم تحديد 4 ديسمبر المقبل ليكون هو الموعد النهائي لإرسال القوائم.