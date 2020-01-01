دوري السيدات السعودي ينطلق في الرياض وجدة والدمام

قفزة نوعية في كرة القدم السعودية

أعلن خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم الإثنين إطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي في السعودية، وسيُقام في مدن الرياض وجدة والدمام بدءً من مارس القادم.

وسيُخصص الدوري للسيدات فوق 17 عامًا، وسيتضمن جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق ومن ثم الانتقال لمرحلة التصفيات ما قبل النهائية، على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم تسليم كأس البطولة خلالها لاحقًا، وسيحصل الفريق الفائز على جائزة مالية قدرها نصف مليون ريال سعودي.

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ونقلت صحيفة الرياضية السعودية عن خالد بن الوليد قوله "بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يعتبر انطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي قفزة كبيرة ونوعية لمستقبل بلدنا وشبابنا وصحتنا، ولطموحاتنا للاعتراف بطاقات كل رياضي في المملكة والعمل على دعمه".

وأضاف "خطوة إطلاق دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بمبادرة من اتحاد الرياضة للجميع هي خطوة استراتيجية وتاريخية في إطار برنامج جودة الحياة، وتسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل مجتمع أكثر نشاطًا وصحة. إن دعم المرأة في مجال الرياضة والاعتراف بإنجازاتها الرياضية يعتبر خطوة مهمة للمستقبل، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع متحمس وسعيد لرؤية هذا الأمر يتحقق".