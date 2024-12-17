خطوة جادة من "السوبرليج" للحصول على اعتراف رسمي من الاتحاد الأوروبي

خطاب موجه إلى يويفا والاتحاد الدولي

من جديد تظهر مسابقة "السوبرليج" على الساحة، بعدما أرسلت الشركة المروجة للبطولة خطابًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لطلب الحصول على اعتراف رسمي بالمسابقة وفقًا للحكم الصادر قبل عام من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

ويلزم الُحكم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا بالاعتراف "بأي مسابقة يتم تصنيفها بطريقة شاملة وجديرة وتحترم التقويم العالمي"، وهو ما تلتزم به الشركة المروجة "A22".

وفي هذا السياق، بيرند رايشارت، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي كان يتفاوض مع عشرات الفرق الأوروبية منذ أشهر، أنه حصل على "استجابة جماعية إيجابية".

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وحصلت صحيفة "آس" الإسبانية، على وثيقة تكشف عن التفاصيل الجديدة للمسابقة التي تحمل بالفعل اسمًا رسميًا "Liga UNIFY"، حيث ستقدم منصة البث المباريات الحية وأفضل اللحظات والملخصات وتحليل المباريات والمحتوى الحصري لكل نادٍ ونجومه.

وتتعهد الشركة المروجة للبطولة، بتقديم أكثر من خيار للجمهور، حيث سيسمح الخيار المجاني، المدعوم بالإعلانات، للجماهير بمشاهدة جميع مباريات البطولة مباشرة دون تكلفة، بينما تقدم الخدمة المكلفة بمشاهدة المباريات بأقل قدر من الإعلانات، مع ميزات متقدمة مثل اختيار الكاميرات لمتابعة المباراة والإحصائيات المباشرة وخيارات تفاعلية أخرى.

وأبلغت الشركة المروجة، الاتحاد الأوروبي بخطتها، والتي تتضمن تطورات جديدة في شكل مسابقتها، وأهمها أن التصنيف السنوي في كل من الدوريات الوطنية سيحدد الدخول إلى كل من الفئات الأربع التي يتم فيها هيكلة مسابقة السوبرليج.

وبموجب هذا التصنيف، سيتم توزيع 96 ناديًا إلى 4 فئات، في الأول، دوري النجوم، بمشاركة 16 فريقًا، ستشارك أفضل الفرق من كل بطولة وطنية، مقسمة إلى مجموعتين تضم كل منهما 8 أندية، وفي الثاني الدوري الذهبي، سيحدث نفس الشيء وسيشارك في الدوريين الثالث والرابع 32 مشاركًا.

وأشارت "آس"، إلى رسالة الشركة لـ"يويفا" ليست مجرد دعوة للمنظمة للامتثال لحكم محكمة العدل الأوروبية، بل إنها تكشف أيضًا عن إرادتها الراسخة لإطلاق البطولة بصيغة تحترم "النموذج الرياضي الأوروبي".