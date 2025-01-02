"تعلموا من دوري السلة الأمريكي" .. كورتوا يقدم مقترحًا للفيفا من أجل تفادي ثورة اللاعبين

انتقادات لاذعة من الحارس البلجيكي

وجه البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات المسؤولة عن تنظيم البطولات، في ظل الجدول المزدحم للمباريات طوال الموسم.

وقال كورتوا في مقابلة مع "CNN" خلال تواجده بحفل "جلوب سوكر" في دبي: "لا أعتقد أن المسؤولين عن تنظيم البطولات يستمعون إلى مخاوف اللاعبين من ضغط المباريات. تحاول جمعية اللاعبين المحترفين حمايتنا، لكنني أعتقد أن الهيئات الحاكمة الأخرى لا تفكر في ذلك".

وأضاف: "أرى أن كأس العالم للأندية هي مسابقة يجب تنظيمها، لكن من الصعب فقط العثور على الطريق الصحيح لتنظيمها. أعتقد أن الأندية تريد المساعدة، لكننا جميعًا نتبع القواعد ونتبع التقويم الذي يُمنح لنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع كورتوا: "الحل؟ عدد المباريات ليس بالضرورة هو المشكلة بل الفجوة بين المواسم. على الاتحادات المنظمة للبطولات أن تتعلم من تجربة الدوري الإنجليزي للمحترفين ويعتبروه نقطة مرجعية لهم".

وأوضح: "دوري NBA لديه جدول زمني متطلب لمدة 8 أشهر - مع 82 مباراة في الموسم العادي ولكنه يعوض ذلك بفترة راحة كبيرة للاعبيه. أعتقد أن لاعبي كرة القدم لن يمانعوا في اللعب لمدة 9 أشهر متواصلة مع التحضير المناسب وإدارة الحمل".

وواصل: "إذا كان لديك شهرين إجازة في الصيف، مثل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، يمكنك إراحة جسدك لمدة شهر ويمكنك التدريب لمدة شهر. سيكون ذلك حلًا مثاليًا، لكن عندما لا تحصل على الراحة، فهذا هو الوقت الذي تتراكم فيه جميع الإصابات".

وأردف: "هذا العام لدينا في نهايته كأس العالم للأندية، ثم العام المقبل كأس العالم، ثم العام الذي يليه شيء آخر، لذلك لا يوجد راحة للاعبين".

وأوضح الحارس البلجيكي: "لعب بيلينجهام وكارفاخال حتى 14 يوليو الماضي في اليورو، ثم في الأول من أغسطس، كانا في تدريبات مدريد، وفي الثامن من أغسطس، لعبا كأس السوبر الأوروبي مع النادي. إذا شرحت هذا للناس في الدوري الأميركي للمحترفين ودوري كرة القدم الأميركية، فلن يفهموا".

وختم: "كنت أضحك مع فيدي فالفيردي (لاعب الملكي) وقلت له: إجازتك المقبلة ستكون في عام 2027، أنت تعرف مدى جنون هذا الأمر!".