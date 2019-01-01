بني ياس في بيان رسمي: فاض الكيل .. نريد حكام أجانب

أصدر بني ياس بيانًا رسميًا عنونه بـ "فاض الكيل" طالب خلاله بوجود حكام أجانب في مبارياته ضمن بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي

أصدر بني ياس بيانًا رسميًا طالب خلاله بوجود حكام أجانب لإدارة مبارياته في دوري الخليج العربي.

وعنون بني ياس بيانه بـ "فاض الكيل"، مؤكدًا أن الفريق خسر 5 نقاط متتالية بأخطاء من حكام المباريات وحكام تقنية الفيديو خلال مباراتيه أمام شباب الأهلي وخورفكان.

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وجاء في البيان "في مباراة الأهلي ضرب محمد مرزوق لاعبنا بيدرو في مشهد واضح للجميع، هو ضرب مع سبق الإصرار والترصد يستحق عليه لاعب شباب الأهلي الطرد وشهر سجن كما يقول إخواننا المصريين، فلا فعل الحكم ذلك ولا قالت اللجنة هذا، مر الأمر مرور الكرام، قتلونا دون أن يهتز لهم جفن، والغريب أن الأخطاء في المباراة نفسها لم تتوقف فهدف الأهلي الأول كان أصله خطأ واضح للكفيف الذي لا يرى، ومع ذلك مرت الأخطاء دون حساب ولا عقاب".

"نحن في بني ياس اعتقدنا أن الأمور ستسير إلى الأفضل بعد أداء سيء من التحكيم وظلم بين لفريقنا في مباراتي شباب الأهلي ومن قبله في مباراة الوحدة حيث تم احتسب أخطاء وهمية وضربات جزاء من الخيال فقط".

"في مباراة خورفكان تم إلغاء هدف لنا واضح وتم تبريره بعيدًا عن القانون ، بداعي حجب الرؤية عن حارس المنافس أثناء التسديد وهذا غير صحيح على الإطلاق، لاعب بني ياس يقف بجوار لاعب خورفكان والحارس في مرماه يبعد عنه بمسافة كبيرة، السؤال لماذا لاعبنا هو الذي حجب الرؤية عن الحارس ولماذا لم يذهب البعض إلى أن الحارس هو من وقف في مكان خاطئ ؟ لاسيما وأن المسافة بين اللاعب والحارس قد تصل إلى أكثر من ست ياردات".

"كما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالحنا بعد لمس مدافع خورفكان الكرة بيده داخل منطقة الجزاء رغم ان التعديلات الحديدة تقول أن أي لمس للكرة باليد داخل منطقة الجزاء يتم احتسابه دون تردد كان اللمس متعمدًا أم لا".

"بعد اخطاء اليوم وإلقاء مجهود فريق كامل وجهاز فني على الأرض لن نصمت ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أناس لا يشعرون بالمسؤولية وتحليل تحكيمي في التليفزيونات يحلل حسب لون القميص لا حسب الحالة ولا بأحكام العقل والضمير".

"نعم نريد حكامًا أجانب، لا نرى عيبًا في ذلك، غيرنا يفعلها وغيرنا دوريهم أفضل من دورينا، لا نفهم السر في عدم الاستعانة بقضاة ملاعب من خارج الديار يا أهل الحكمة والاختيار".

وأتم بيان بني ياس الغاضب بالتأكيد على أن الأمر لا يتعلق بالوطنية وإلا كيف يُسمح بالاستعانة باللاعبين الأجانب على حساب المحليين في الدوري الإماراتي وهو ما يُصعب من مهمة المدير الفني للمنتخب.