مدرب النصر الجديد: أحب التحدي، لكني لا أمتلك عصًا سحرية

كرونوسلاف يورتشيتش المدرب الجديد للنصر الإماراتي سعيد بالمهمة الجديدة لكن مؤكدًا حاجته للوقت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني الجديد للنصر الإماراتي أنه سعيد بمهمته الجديدة لعشقه التحدي، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أنه لا يمتلك عصًا سحرية.

وكان النصر قد أقال مدربه البرازيلي كايو زاناردي في نهاية سبتمبر الماضي بعدما حقق بداية سيئة جدًا للموسم، إذ فشل في جمع أكثر من نقطة واحدة من مبارياته الثلاثة في دوري الخليج العربي الإماراتي وكذلك يتذيل مجموعته في كأس الخليج العربي بأربع نقاط من 4 مباريات.

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وستكون المباراة الأولى للمدرب الجديد مساء اليوم أمام الوحدة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ولا يُعد منافس النصر أفض حالًا إذ أقال كذلك مدربه بعد تحقيق انتصار واحد وخسارتين في البطولة.

يورتشيتش تحدث قبل المواجهة المرتقبة قائلًا "أنا أحب التحدي، الوقت قصير بالطبع لكني أمتلك طاقة ورغبة كبيرة، وسأعمل خلال تلك الفترة القصيرة على نقلهما للاعببن".

"لا أمتلك عصًا سحرية لتغيير الكثير في الفريق قبل مواجهة الوحدة، ولا يمكن لأي مدرب في العالم أن يفعل ذلك خلال حصتي تدريب".