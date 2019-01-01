النصر يُقدم عرضه لكايزر وينتظر الرد

مازال النصر الإماراتي في طور البحث عن مدرب جديد، ويُعد مارسيل كايزر صاحب الفرص الأقوى لنيل المنصب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال نادي النصر الإماراتي في طور البحث عن مدرب جديد بعد إقالته كايو زاناردي من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام عجمان في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي.

وطرح الإعلام عددًا من الأسماء المرشحة لشغل المنصب لكن الكفة باتت تميل لصالح الهولندي مارسيل كايزر مؤخرًا، والذي سبق له العمل في الجزيرة عام 2018.

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وقال أحد المصادر لصحيفة البيان الإماراتية أن شركة الكرة في النصر ستحسم ملف المدرب الجديد خلال الأيام القليلة القادمة وأن كايزر مازال يحافظ على حظوظه كأبرز المرشحين لخلافة زاناردي.

وأضاف "المدرب القادم للنصر من المدرسة الهولندية، وبعد دراسة عدد من الملفات رأينا أن مارسيل كايزر هو الخيار الأنسب للنصر، خصوصًا أنه يحقق بعض الشروط التي يجب توافرها في المدرب الجديد مثل طريقة اللعب، وقد قدمنا له عرضًا رسميًّا وننتظر رده".

وأتم مؤكدًا أن المدرب الجديد سيتولى مهمته خلال أسبوع أو أقل من الآن.

يُذكر أن جايزر قاد الجزيرة بداية موسم 2018-2019 لكنه رحل في نوفمبر للتعاقد مع سبورتينج لشبونه الذي قضى معه موسمًا ونصف تقريبًا.