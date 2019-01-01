كايو: الصبر والذكاء مفتاح انتصار العين على حتا

نجم العين كايو يتحدث عن مواجهة حتا في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كايو كانيدو حماسه الكبير للعب مباراته الأولى مع العين منذ انضمامه له هذا الصيف قادمًا أمام الوصل.

ومن المتوقع أن يظهر اللاعب خلال مباراة العين مساء غدٍ السبت أمام حتا في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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وأكد المهاجم البرازيلي أن العين عليه التحلي بالصبر والذكاء لأنهما مفتاح الفوز على حتا الذي يُتوقع أن يلعب بأسلوب دفاعي.

مضيفًا "سنواجه فريقًا يعتمد أسلوب اللعب الدفاعي، لذلك يتوجب علينا التحلي بالصبر والذكاء للفوز على المنافس، أشعر بالراحة والسعادة ويتملكني حماسًا هائلًا للدفاع عن شعار العين في أول مباراة في الدوري الإماراتي".

وحول أهدافه مع الزعيم خاصة الفوز بلقب هداف دوري الخليج العربي، قال كايو للموقع الرسمي لناديه " هدفي الرئيسي مع العين هو الفوز بالبطولات وإحراز أفضل النتائج في جميع المباريات والعمل بروح الفريق مع زملائي اللاعبين في مشوار التحدي الخاص بالدفاع عن شعار الفريق، وحياتي مليئة بالتحديات في عالم كرة القدم وأسعى دائمًا إلى ترجمة جهود زملائي اللاعبين ولكن يبقى الهدف الرئيس هو فوز الفريق".

وردًا على سؤال حول مدى تأثره سلبًا بالضغوطات التي تحيط به كونه سيلعب أولى مبارياته مع العين هذا الموسم في الدوري الإماراتي "أنا من نوعية اللاعبين الذين يحبون تحمل المسؤولية، واللعب في صفوف الأندية الكبيرة دائمًا ما يرتبط بالضغوط وكايو لاعب محترف حظي بثقة نادي العين وجاهز لجميع التحديات مهما كان حجم الضغوطات".