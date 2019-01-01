ليكو يؤكد غياب أحمد برمان عن مباراة العين أمام حتا

المدير الفني للعين إيفان ليكو يتحدث عن مواجهة حتا في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد إيفان ليكو المدير الفني للعين غياب لاعب وسط الفريق أحمد برمان عن المباراة أمام حتا في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي والمقررة غدًا السبت.

وأوضح ليكو أن برمان عاد من منتخب الإمارات مصابًا، إذ كان ضمن القائمة المستدعاة لمواجهة إندونيسيا وتايلاند في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقد حقق الأبيض انتصارًا على الأولى وخسر أمام ثانية.

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وأكد المدرب الكرواتي احترامه للمنافس حتا وصعوبة المباريات التي تتلو فترات التوقف الدولية، إذ عانى الفريق من غياب 6 لاعبين نتيجة التحاقهم بالمنتخبات الوطنية مما أثر على التدريبات والاستعدادات لمباراة الجولة الرابعة من الدوري الإماراتي.

وأضاف لموقع ناديه الرسمي حول اللقاء "قمنا بتحليل خمس مباريات للفريق المنافس، ووقفنا على نقاط القوة والضعف، وندرك جيدًا ما المطلوب منا لتحقيق الفوز أمام المنافس".

"كرة القدم لعبة تكافئ دائمًا الفريق الأفضل والأكثر عطاءً وتركيزًا ورغبة في تحقيق النتائج القوية، نحترم طموحات الضيوف ولكنني أثق في قدرات لاعبي فريقي والأمر يعتمد علينا نحن في المقام الأول خاصة وأننا سنخوض المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا".

وحول ضغوطات جماهير الزعيم ومطالبتها الدائمة بالفوز، قال ليكو "أعشق التحدي ولا أخشى الضغوط، وفي عالم كرة القدم جميع المباريات تجدها محاطة بالضغوط والتوتر وهنا تكمن المتعة الحقيقية، وكل مباراة أدخلها كنهائي وجميع المباريات اعتبرها مهمة وأدرك جيدًا أنني مدرب لنادٍ كبير وأهدافه واضحة بالنسبة لي".