رسميًا | الجزيرة يُقيل ستريبل ويجعله رابع ضحايا دوري الخليج العربي

ستريبل أصبح المدرب الرابع الذي يرحل عن ناديه في دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الجزيرة الإماراتي رسميًا إقالة مدربه الهولندي يورجن ستريبل ليُصبح رابع ضحايا دوري الخليج العربي الإماراتي لموسم 2019-2020.

ورغم عدم مرور أكثر من 3 جولات على انطلاق الدوري الإماراتي، إلا أن 4 أندية أعلنت بالفعل رحيل مدربيها سواء بالإقالة مثل الجزيرة والوحدة والنصر أو بفسخ العقد بالتراضي مثلما حدث بين اتحاد كلباء ومدربه الإيطالي فيفياني.

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وقد بدأ الجزيرة موسمه بالفوز على الظفرة 2-0 قبل أن يخسر ديربي أبو ظبي أمام الوحدة 3-2 ويتعادل مع شباب الأهلي 0-0، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 4 نقاط.