مارسيل كايزر يقترب من العودة للجزيرة لخلافة ستريبل

ستريبل كان المدرب الرابع الذي يرحل عن ناديه في دوري الخليج العربي الإماراتي، والجزيرة حدد البديل وهو مدربه السابق مارسيل كايزر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أقال الجزيرة الإماراتي مدربه الهولندي يورجن ستريبل يوم أمس الجمعة نظرًا لتراجع أداء الفريق وحصده 4 نقاط فقط من مبارياته الثلاثة الأولى في دوري الخليج العربي.

ولم يكن الجزيرة الفريق الأول الذي يتخلى عن مدربه في الدوري الإماراتي رغم عدم مرور أكثر من 3 جولات عن انطلاق البطولة، إذ سبقه النصر واتحاد كلباء والوحدة.

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وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن الجزيرة بات قريبًا من استعادة مدربه السابق "مارسيل كايزر" الذي قضى معه 5 أشهر ناجحة جدًا في بداية الموسم الماضي قبل أن يطلب الرحيل للعمل في سبورتينج لشبونه البرتغالي.

وعمل المدرب الهولندي مع سبورتينج منذ نوفمبر 2018 حتى سبتمبر 2019، وقد طُرح اسمه بقوة ضمن قائمة المرشحين لخلافة كايو زاناردي في النصر، لكن يبدو أنه اختار العمل مع فريقه السابق.