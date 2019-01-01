محمد قويض: الإدارة هي المسؤولة عن اختيارات اللاعبين في جُل أندية دوري الخليج العربي

اتهام واضح من المدير الفني لدبا الفجيرة تجاه إدارة ناديه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه محمد قويض المدير الفني لفريق دبا الفجيرة أصابع الاتهام نحو إدارة النادي فيما يخص وضع الفريق الحالي وموقفه الحرج في دوري الخليج العربي.

ويحتل دبا الفجيرة المركز الأخير في جدول الترتيب بعدما فشل في جمع أكثر من 4 نقاط من مبارياته الـ15، ويُعد المرشح الأبرز للهبوط.

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وأكد المدرب السوري أن اختيار اللاعبين يتم بناءً على قرارات الإدارة في جُل أندية دوري الخليج العربي، موضحًا أنه لم يُشارك في اختيار أي لاعب في الفريق.

إذ قال وفقًا لصحيفة الرؤية "سأكون صريحًا معكم، أغلب إدارات الأندية في دوري الخليج العربي هي من تختار اللاعبين".

وأضاف عن وضع فريقه الحالي "الدوري لم ينته وأمامنا فرص كثيرة لتحسين مركزنا في الدوري".