سوق انتقالات الشارقة المقلق .. هل يحرمه المنافسة على اللقب؟

الشارقة يدخل الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي بهدف الحفاظ على لقبه لكن الأمر لن يكون سهلًا خاصة مع تحركات المنافسين في سوق الانتقالات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انطلق الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي، وحقق الشارقة انتصارًا مقعنًا على خورفكان في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

ويأمل جمهور الملك في الحفاظ على لقب الدوري الذي تُوج به الفريق الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع العين وشباب الأهلي، لكن الأمر لن يكون سهلًا خاصة مع تطور المنافسين الكبير وتحركاتهم الممتازة في سوق الانتقالات الصيفي.

خالد عيسى: العين اعتاد اللعب بأعصاب جمهوره

وأبدى العديد من جمهور الشارقة قلقه من قدرة الفريق على المنافسة بعد سوق الانتقالات "المتواضع" الذي قامت به الإدارة ولم تضم خلاله أي لاعب يصلح لدخول التشكيل الأساسي سوى المحترف الأجنبي ريكاردو جوميز، نستعرض معًا أبرز تفاصيل ميركاتو الشارقة ...

الإيجابية الأهم والسلبية الأكبر في سوق انتقالات الشارقة 2019

الإيجابية الأهم وربما الوحيدة في سوق انتقالات الشارقة هي الحفاظ على نجوم الفريق خاصة كورنادو ومينديز وشاهين عبد الرحمن وعبد الله جمعة.

هذا الأمر يضمن للمدرب عبد العزيز العنبري على الأقل الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق والتشكيل الذي خاض به غمار الموسم الماضي ونجح به بالفوز باللقب الثمين.

النادي لم يفقد سوى هدافه ويلتون سواريز بنهاية عقده وانتقاله للوصل، وهي خسارة هائلة بالطبع وقد تكون السلبية الأكبر في سوق الانتقالات.

ويلتون كان هداف الفريق وسلاحه المرعب أمام المنافسين الكبار والصغار، والأهم أنه كان منسجم تمامًا مع أفكار المدرب العنبري وتحركات زملائه خاصة شوكوروف وكورنادو ومينديز.

تعويض سواريز صعب جدًا والشارقة راهن على خيار ريكاردو جوميز، إن نجح قد يضمن للفريق تواجده بين كوكبة المنافسين على اللقب حتى الرمق الأخير لكن فشله في هذا الدور سيعني انسحاب الملك من الصراع مبكرًا.

القادمون للشارقة في سوق الانتقالات

الفريق الإماراتي تعاقد مع ريكاردو جوميز مهاجم الرأس الأخضر لتعويض سواريز، ولم يتعاقد مع أي أجنبي آخر وقرر تجديد الثقة في شوكوروف بعد إصابته الصعبة خلال الموسم الماضي.

وأضاف 4 لاعبين محليين، هم سالم سلطان ومحمد عبد الباسط وطارق أحمد من الوحدة ومحمد خلفان من الفجيرة.

المتابع للفريق سيجد أن الرباعي المحلي لن يكون سوى دعمًا لدكة البدلاء، وهو بالتأكيد دعم جيد خاصة الثنائي سالم سلطان ومحمد عبد الباسط، ولمشاركة الشارقة هذا الموسم في أكثر من بطولة أبرزها دوري أبطال آسيا.

وكما قلت، جوميز سيكون المعوض الأساسي لسواريز المنتقل إلى الوصل، ونجاحه أو فشله سيلعب دورًا مهمًا في تحديد قدرة الشارقة على المنافسة من عدمها.

لماذا القلق من سوق انتقالات الشارقة؟

الشارقة نعم حافظ على قوامه الأساسي، ونجومه المهمين، وضم مهاجم جيد جدًا ليُعوض رحيل سواريز، وحافظ على مدربه العنبري، ويتمتع بالاستقرار الفني والإداري بم يمنحه أفضلية بسيطة على منافسيه.

لماذا القلق إذًا؟ القلق مصدره سوق انتقالات الأندية المنافسة وتطورها الهائل هذا الموسم، والحديث بالطبع عن العين والجزيرة وشباب الأهلي ومن ثم النصر والوصل.

الأندية الثلاثة الأولى دعمت صفوفها بعدد من اللاعبين المميزين جدًا، العين ضم مزيان وكودجو والجزيرة تعاقد مع كينو وعموري، فيما عزز ليوناردو دا سيلفا هجوم شباب الأهلي.

هذا التطور الكبير والتغيير الإيجابي الذي طرأ على التشكيل الأساسي للمنافسين سيزيد حظوظهم في المنافسة على اللقب بالتأكيد، وهو ما يُقلق جماهير الملك.