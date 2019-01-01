ريان يسلم: عودة عموري إضافة لدوري الخليج العربي الإماراتي

لاعب العين يتحدث في عديد النقاط، إصابته وموعد عودته للملاعب وعودة عموري للدوري الإماراتي والمنافسة على اللقب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف ريان يسلم لاعب العين نجم الفريق السابق "عموري" بالأخ والشقيق، مؤكدًا أن عودته للعب في الإمارات تمثل إضافة كبيرة لدوري الخليج العربي.

وكان عموري قد عاد لأرض الوطن عقب تجربة صعبة مع الهلال لم تستمر لأكثر من موسم واحد وأفسدتها الإصابة القاسية التي تعرض لها في أكتوبر الماضي.

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وفيما كان الجميع يتوقع عودة اللاعب للعين خاصة أن الأخبار تحدثت عن مفاوضات بين الطرفين طوال فترة سوق الانتقالات الصيفية، وقع عموري مع الجزيرة.

ريان يسلم تحدث لصحيفة البيان قائلًا عن عودة زميله السابق "عموري أخ وشقيق لنا قبل كل شيء ونتمنى له التوفيق في مشواره الجديد والابتعاد عن الإصابات اللعينة، ومن المؤكد أن عودته إضافة كبيرة للدوري الإماراتي وستثري المنافسة قياسًا على الإمكانيات العالية التي يتمتع بها كما يعرفه الجميع".

وعن التقارير التي تصفه بأنه خليفة عموري في العين، قال اللاعب "المؤكد أن لكل لاعب أسلوبه ولكنني عازم على بذل كل الجهود لتقديم أفضل الخدمات الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة".

وحول وضعه الصحي وموعد عودته للعب، قال صاحب الـ24 عامًا "بلغت مرحلة متقدمة من التأهيل البدني، وسأعود قريبًا للملعب والمشاركة مع الفريق حسب رأي الجهاز الطبي ومن بعده الجهاز الفني، والحقيقة أنا متحمس للعودة وأشتاق للعب والظهور أمام جمهور العين الذي ظل يسأل عني ويدعمني طوال الفترة السابقة ما خفف عني ألم الإصابة".

" أشعر بالحزن لابتعادي عن الملاعب وهذا حال كل لاعب يتعرض للإصابة، فالشعور بالحرمان من اللعب مع الزملاء أمر صعب، ولكنني عازم على العودة بقوة وهذا يتطلب مني مضاعفة الجهود، ولن أستعجل حتى أبلغ كامل الجاهزية البدنية حتى لا تعاودني الإصابة خلال الموسم وأضطر للابتعاد مرة أخرى، وكنت أتمنى المشاركة مع الفريق في بداية الموسم ولكنني على ثقة كاملة بأن زملائي بالفريق قادرون على أداء واجبهم على أفضل نحو بما يساعد على تحقيق تطلعات النادي وجماهيره".

وأتم يسلم مؤكدًا أن الموسم الجديد من دوري الخليج العربي سيكون قويًا ومثيرًا نظرًا لتطور الفرق واستعدادها الجيد على المنافسة، مشددًا أن فريقه العين وبفضل جماهيره الكبيرة والوفية هو المرشح الأبرز للفوز باللقب.