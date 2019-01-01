شتاين يكشف السلبية الوحيدة للوحدة أمام الجزيرة في ديربي أبو ظبي

الوحدة حسم ديربي أبو ظبي لصالحه أمام الجزيرة 3-2 في ثاني جولات دوري الخليج العربي، حمدان الكمالي يتحدث عن اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى موريس شتاين المدير الفني للوحدة سعادته البالغة بالفوز المثير الذي حققه الفريق على الجزيرة في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي الإماراتي.

ونجح الوحدة في الخروج فائزًا من ديربي أبو ظبي 3-2 رغم تأخره مرتين بالنتيجة، 1-0 و2-1، ورغم إعجاب المدرب الهولندي بأداء فريقه إلا أنه انتقد عدم حسمه النتيجة مبكرًا وجعلها معلقة حتى اللحظات الأخيرة التي كادت أن تشهد هدف التعادل للجزيرة.

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مضيفًا "أنا سعيد جدًا، ليس بسبب الفوز فقط بل كذلك لأداء اللاعبين. طلبت منهم القتال، كانت النتيجة 1-0 ثم أصبت 1-1 ثم 2-1 وفي النهاية أدركنا التعادل والفوز. رد فعل اللاعبين كان إيجابيًا ومميزًا للغاية ولعبوا بروح قتالية رائعة".

"عتبي الوحيد على اللاعبين اليوم هو عدم حسم المباراة مبكرًا، إذ سنحت لنا فرصًا عديدة لقتل اللقاء قبل نهايته بـ5-6 دقائق".

وأتم شتاين مؤكدًا أن ازدحام الجزيرة بالنجوم مثل حافزًا للاعبي الوحدة خلال المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان.