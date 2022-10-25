دوري الأبطال | تشيلسي يؤكد صدارته وإشبيلية يتمسك بأمل التأهل

مواجهات قوية ونتائج هامة بدوري الأبطال

استطاع نادي تشيلسي الإنجليزي تحقيق الفوز على فريق ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

التقدم كان للضيوف، حيث سجل ماتيو كوفاتشيتش هدف البلوز الأول في الدقيقة 23، وظن تشيلسي أن المواجهة ستكون سهلة.

لكن الفريق النمساوي عاد في اللقاء، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 49 من خلال المهاجم تشوكوبويكي أدامو.

ولم ينتظر البلوز كثيرًا لتسجيل هدف الفوز، حيث أضاف المهاجم الألماني كاي هافيرتس الهدف الثاني في الدقيقة 64، من صناعة زميله كريستيان بوليسيتش.

وفي سياق متصل، لعبت مواجهة إشبيلية ضد كوبنهاجن في نفس التوقيت، واستطاع النادي الإسباني التمسك بأمل التأهل للدور القادم من خلال الفوز على الضيوف بنتيجة 3-0.

وجاء الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 61 من خلال يوسف النصيري، ومن صناعة زميله بابو جوميز.

فيما أضاف إيسكو الهدف الثاني للفريق الإسباني في الدقيقة 88، وختم جونزالو مونتيل ثلاثية إشبيلية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.