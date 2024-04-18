دوري الأبطال يمنع جولر من الرحيل لمجاورة أسطورة ريال مدريد

ليست المحاولة الأولى لضمه

قام نادي إشبيلية الإسباني بالاستفسار من نظيره ريال مدريد، عن إمكانية التعاقد مع لاعبه التركي أردا جولر على سبيل الإعارة لمدة موسم.

جولر انضم إلى ريال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من فنربخشه بعد منافسة شرسة مع برشلونة، ولكنه لم يشارك بانتظام بسبب الإصابات وتألق اللاعبين الآخرين بخط الوسط.

شبكة "ريليفو" قالت إن إشبيلية تواصل مع ريال حول التعاقد مع جولر في صفقة إعارة، وهو الأمر الذي لا يمانعه اللاعب من حيث المبدأ بمغادرة النادي بصورة مؤقتة لرغبته في الحصول على المزيد من الخبرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن يشترط جولر أن ينتقل إلى فريق مشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، في حالة موافقته على الرحيل بشكل مؤقت عن ريال.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

وهو الأمر الذي يبعده عن إشبيلية وإمكانية اللعب بجوار سيرخيو راموس أسطورة ريال مدريد السابق، لأن الفريق بعيد تمامًا عن المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال، حيث يحتل المركز الثالث عشر بجدول الدوري الإسباني بـ34 نقطة، بفارق شاسع عن أتلتيكو مدريد الرابع بـ61 نقطة.

جدير بالذكر أن إشبيلية سبق أن حاول التعاقد مع جولر قبل انضمامه لريال الصيف الماضي، ولكن الصفقة فشلت لأسباب مالية تخص قيمة ضمه وبعض العمولات الخاصة بوكيله.