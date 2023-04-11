دوري الأبطال | مانشستر سيتي يفترس بايرن ميونخ وإنتر يعبر بنفيكا بثنائية

الأمور تبدو شبه محسومة قبل خوض مرحلة الإياب لربع النهائي

اقترب فريق مانشستر سيتي من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تفوقه على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد.

سيتي دخل اللقاء بقيادة مدربه بيب جوارديولا طمحًا في كسر النحس بدوري الأبطال، بينما لعب بايرن مباراته الأولى بالبطولة تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل الذي جاء خلفًا للمدرب الشاب يوليان ناجلسمان.

أصحاب الأرض كانوا الأكثر سيطرة على الأمور منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة، حيث جاء الهدف الأول من تسديدة متقنة للاعب الوسط الإسباني رودري.

وفي الشوط الثاني تمكن سيتي من تعزيز التقدم بهدف آخر من رأسية لبرناردو سيلفا من كرة عرضية لعبها له زميله النرويجي إرليج هالاند، لتتصعب الأمور بشكل كبير على بايرن.

وبالدقيقة 77 من عمر اللقاء، نجح هالاند في إطلاق رصاصة الرحمة بزيادة رصيده التهديفي هذا الموسم بتسجيل الثالث لصالح مانشستر سيتي.

وفي دور الثمانية أيضًا أصبح فريق إنتر قريبًا من اللحاق بالفريق الإنجليزي في نصف النهائي، بالتغلب على بنفيكا البرتغالي بهدفين دون رد.

الهدف الأول جاء عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة 51، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

يذكر أن إنتر لو تأهل إلى نصف النهائي سيلعب أمام الفائز من نابولي وميلان، بينما يلعب سيتي في حالة تفوقه أمام المنتصر من ريال مدريد وتشيلسي.