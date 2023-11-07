دوري الأبطال .. مانشستر سيتي يضمن التأهل وميلان ينقذ نفسه على حساب باريس!

ليلة مثيرة في دوري الأبطال

نجح فريق مانشستر سيتي في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على يانج بويز السويسري بثلاثية نظيفة بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

سيتي نجح في التقدم عن طريق إرلينج هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 23، قبل أن يضيف فيل فودين الثاني، وبعدها اختتم هالاند الثلاثية في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وفي مباراة أخرى فاز لايبزيج على ريد ستار الصربي بنتيجة 2/1، ليضمن التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب في المركز الثاني بالمجموعة السابعة بـ9 نقاط مقابل 12 لمانشستر سيتي المتصدر، بينما تنتهي آمال ريد سار ويانج بويز تمامًا لامتلاك كل منهما نقطة وحيدة.

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ونذهب إلى المجموعة السادسة الأكثر شراسة، حيث فاز ميلان على باريس سان جيرمان بنتيجة 2/1 لينعش آماله في عبور دور المجموعات.

باريس نجح في التقدم بهدف ميلان شكرينيار، قبل أن يرد الروسونيري بثنائية البرتغالي رافائيل لياو والفرنسي أوليفييه جيرو.

وفي مباراة أخرى فاز بوروسيا دورتموند على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، ليحتل صدارة المجموعة بـ7 نقاط، مقابل 6 لباريس 5 لميلان و4 نقاط لنيوكاسل.

وفي المجموعة الخامسة اكتسح أتلتيكو مدريد ضيفه سلتيك بنتيجة 6/1 وفاز لاتسيو الإيطالي على فينورد الهولندي بهدف نظيف.

ويرتفع رصيد أتلتيكو إلى 8 نقاط في المركز الأول، مقابل 7 للاتسيو و6 نقاط لفينورد وسلتيك بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

وفي المجموعة الثامنة سقط برشلونة أمام شاختار بهدف دون رد سجله دانيلو سيكان، وتغلب بورتو البرتغالي على رويال أنتويرب البلجيكي بهدفين نظيفين.

وبذلك يحتل برشلونة الصدارة بـ9 نقاط ومن بعده بورتو بنفس الرصيد، ثم شاختار 6 نقاط وأنتويرب بلا أي نقطة.