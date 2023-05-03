دوري الأبطال فقط ينقذ أنشيلوتي.. ريال مدريد يحدد "خليفتين" للإيطالي!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Carlo Ancelotti Real Madrid 2022-23Getty Images
الدوري الإسباني - لا ليجاريال مدريدكارلو أنشيلوتيXabi Alonso

شهور فارقة في مسيرة المدرب الخبير

يبدو مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قلعة ريال مدريد محل شك، أو بالأحرى سيحسمه لقب دوري أبطال أوروبا.

مع اقتراب خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة وخسارته السوبر في السعودية، سيكون كل ما تبقى محليًا لصالح ريال مدريد هو كأس ملك إسبانيا الذي يخوض الملكي نهائيه السبت ضد أوساسونا.

لكن هذا لن يكون كافيًا لبقاء كارلو أنشيلوتي الموسم المقبل بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز، الذي لن يرضيه أقل من الحصول على دوري أبطال أوروبا لتعويض لقب الليجا الضائع بنسبة كبيرة لصالح برشلونة.

هذا ما يؤكده كل من باكو جونزاليس وخوانما كاستانيو من برنامج "إل بارتيدازو دي كوبي" المقدم على إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية في تصريحات أوردتها صحيفة "ماركا".

في البرنامج الإذاعي الخاص بهما، تناولا الفكرة الأهم من طرف بيريز حيث قال كاستانيو إن بيريز لو لم يفز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا فسيؤثر الثنائي تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا كخيارات مبدئية لخلافة أنشيلوتي في الموسم المقبل.

"ماركا" تتحدث عن وجود الثنائي سويًا، أو حتى بالتناوب بحيث يتولى تشابي ألونسو صاحب المركز السادس في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن المهمة بدءًا من الموسم المقبل، ويكون ألفارو أربيلوا الذي حصل على لقب الدوري الإسباني مع فريق "ريال مدريد جوفينيل آيه" خيار المستقبل بعده.

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