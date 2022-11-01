دوري الأبطال | بورتو ينتزع الصدارة ويطيح بأتلتيكو خارج أوروبا

علي سمير
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Oporto Atlético Dragao OblakGetty
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فريق المدرب دييجو سيميوني لن يلعب حتى في الدوري الأوروبي

خرج فريق أتلتيكو مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا بأسوأ صورة ممكنة، بالخسارة من نظيره البرتغالي بورتو بهدفين مقابل هدف واحد بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

فريق المدرب دييجو سيميوني لعب المباراة وهو يعلم جيدًا بمغادرته المسابقة، ولكنه كان يطمح في التواجد بالدوري الأوروبي عن طريق احتلال المركز الثاني.

ولكن ثنائية بورتو التي سجلها المهاجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة الخامسة وستيفن أوستاكيو بالدقيقة 24 من زمن اللقاء جعلت الفريق يودع كل المسابقات الأوروبية، بينما جاء هدف أتلتيكو الوحيد عن طريق إيفان ميركانو لاعب الفريق البرتغالي بالخطأ في مرماه.

وفي مواجهة أخرى نجح ليفركوزن في حجز مقعده في الدوري الأوروبي، بعدما تعادل مع كلوب بروج من دون أهداف، بالمواجهة التي أقيمت على ملعب الفريق الألماني.

وتنتهي بذلك منافسات المجموعة الثانية، باحتلال بورتو المركز الأول بـ12 نقطة، بفارق نقطة عن كلوب بروج الثاني، ثم يأتي ليفركوزن بالمركز الثالث بـ5 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد.

من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

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من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

  • 33%مانشستر سيتي
  • 17%باريس سان جيرمان
  • 10%ليفربول
  • 40%فريق آخر
52808 الأصوات
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