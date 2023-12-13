دوري الأبطال| باريس ينتزع بطاقة التأهل.. ميلان إلى "اليوروباليج".. وسقوط جديد لبرشلونة

ختام مثير لمجموعات "التشامبيونزليج"

أسدل الستار على مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بانتهاء مباريات اليوم الأربعاء.

وحجز 16 فريقا أوروبيا مقعده في الدور ثمن النهائي، حيث تأهلت أندية: بايرن ميونخ، كوبنهاجن، آرسنال، آيندهوفن، ريال مدريد، نابولي، ريال سوسيداد، إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، لايبزيج، برشلونة وبورتو.

المجموعة الخامسة

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ففي المجموعة الخامسة، انتهى لقاء حسم الصدارة بين أتلتيكو مدريد ولاتسيو بفوز الروخيبلانكوس (2-0)، بينما تغلب سيلتك على فينورد (2-1)، ليذهب بطل هولندا إلى الدوري الأوروبي.

المجموعة السادسة

انتزع باريس سان جيرمان تعادلا ثمينا من ملعب بوروسيا دورتموند بنتيجة (1-1)، ليصعد الفريقان إلى ثمن النهائي بسيناريو درامي.

وفي المباراة الثانية، تغلب ميلان على مضيفه نيوكاسل (2-1) في مفاجأة كبرى، لكنه لم يستطع حجز تذكرة العبور، لينتقل إلى الدوري الأوروبي.

المجموعة السابعة

وفي المجموعة السابعة فرض مانشستر سيتي "حامل اللقب" سطوته وحصد الفوز السادس على حساب النجم الأحمر الصربي (3-2)، ليؤمن عبوره إلى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة (18 نقطة من 6 مباريات).

ورافق لايبزيج السيتي إلى الدور ذاته من مقعد الوصيف، بعدما تغلب اليوم على يونج بويز (2-1)، فيما تأهل الأخير إلى الدوري الأوروبي.

المجموعة الثامنة

وفي المجموعة الأخيرة، تلقى برشلونة خسارة مفاجئة على يد رويال أنتويرب البلجيكي (2-3)، لكنه حافظ على الصدارة بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على بورتو.

واكتسح بورتو ضيفه شاختار (5-3) ليرافق البارسا إلى دور الـ16 بالتشامبيونزليج، بينما اكتفى بطل أوكرانيا بالانتقال إلى اليوروبا ليج.