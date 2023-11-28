دوري الأبطال | باريس يفلت من كارثة أمام نيوكاسل و"الجواوين" ينقذان برشلونة

ليلة مثيرة وسقوط جديد للعملاق الفرنسي

أفلت فريق باريس سان جيرمان من خسارة جديدة في دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع نيوكاسل يونايتد 1/1 بالجولة الخامسة لدور المجموعات.

باريس دخل اللقاء على ملعبه وهو يطمح في الثأر من خسارته 4/1 على أرض نيوكاسل بالجولة الثانية، ولإنعاش حظوظه في التأهل لدور الـ16 بعدما تصعبت الأمور عليه كثيرًا.

الفريق الفرنسي سيطر بشكل كامل على أحداث المباراة منذ تقدم نيوكاسل بهدف ألكساندر إيساك، وانتظر حتى الدقيقة 98 من أجل تسجيل التعادل عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء.

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وبالمجموعة الخامسة أيضًا خسر ميلان على أرضه بنتيجة 3/1 أمام بوروسيا دورتموند، ليتصدر الأخير مجموعته بـ10 نقاط، ثم باريس 7 نقاط، نيوكاسل 5 وميلان 5.

وبالمجموعة الثامنة نجح برشلونة في تحويل تأخره إلى فوز على بورتو بنتيجة 2/1 بفضل ثنائية "الجواوين" جواو كانسيلو وفيليكس، بينما جاء هدف بورتو عن طريق بيبي مدافع ريال مدريد السابق، وفاز شاختار على أنتويرب بهدف دون رد.

ويحتل برشلونة بذلك المركز الأول بـ12 نقطة ويليه بورتو بالمركز الثاني 9 نقاط بالتساوي مع شاختار وأخيرًا أنتويرب بلا أي نقاط.

وأما مانشستر سيتي فقد فاز على لايبزيج 3/2، حيث جاءت ثلاثية الفريق الإنجليزي عن طريق إرلينج هالاند وفيل فودين وجوليان ألفاريز، وسجل لويس أوبندا ثنائية لايبزيج، وبنفس المجموعة فاز يانج بويز على ريد ستار بثنائية نظيفة.

ويستمر بذلك سيتي في صدارة المجموعة السابعة بـ13 نقطة يليه لايبزيج 8 نقاط، ثم يانج بويز السويسري 4 نقاط وريد ستار نقطة وحيدة.

وبالمجموعة الخامسة انتصر لاتسيو على سلتيك 2/0، وتفوق أتلتيكو مدريد على فينورد 3/1، لتذهب الصدارة إلى أتلتيكو بـ11 نقطة ثم لاتسيو 10 نقاط، فينورد 6 نقاط وسلتيك نقطة وحيدة.