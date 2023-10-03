دوري الأبطال .. انتصار صعب لريال مدريد وسقوط آرسنال وكارثة جديدة لمانشستر يونايتد

نتائج غير متوقعة بالجولة الثانية

نجح فريق ريال مدريد في مواصلة انتصاراته الأوروبية، بالتغلب على مضيفه العنيد نابولي بنتيجة 3/2 في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

نابولي كان صاحب الأسبقية بتسجيل الهدف الأول عن طريق ليو أوستيجارد، ولكن ريال عاد بثنائية أحرزها جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور لينتهي الشوط الأول 2/1 لصالح الضيوف.

بداية الشوط الثاني كانت مميزة لأصحاب الأرض بتسجيل بيوتر زيلينسكي للتعادل، ولكن ريال عاد للمقدمة بهدف ثالث من تسديدة لفيديريكو فالفيردي حولها الحارس أليكس ميريت في مرماه.

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وفي المجموعة الثالثة أيضًا فاز سبورتينج براجا على أونيون برلين 3/2، ليحتل الفريق البرتغالي المركز الثالث بالمجموعة خلف نابولي 3 نقاط وريال مدريد 6 نقاط.

وأما بالمجموعة الثانية فكانت المفاجأة بخسارة آرسنال الإنجليزي أمام نظيره الفرنسي لانس بنتيجة 2/1، بينما تعادل إشبيلية مع آيندهوفن الهولندي بهدفين لكل فريق.

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وبذلك يحتل لانس صدارة المجموعة بـ4 نقاط بالتساوي مع لانس، ثم آرسنال بالمركز الثاني بـ3 نقاط ثم آيندهوفن وإشبيلية بنقطة لكل منهما.

وفي الدنمارك احتفظ بايرن ميونخ بصدارة المجموعة الأولى بفوزه على كوبنهاجن 2/1، حيث جاءت الثنائية عن طريق ماتيس تيل وجمال موسيالا.

وعلى ملعب أولد ترافورد تعرض مانشستر يونايتد لكارثة جديدة بالخسارة 3/2 أمام جلطة سراي، في مباراة سجل فيها الوافد الجديد راسموس هويلند هدفين وتعرض خلالها كاسيميرو للطرد، بينما سجل ماورو إيكاردي الهدف الثالث للفريق التركي الذي منحه الفوز.

النتيجة تضع مانشستر يونايتد في المركز الأخير بلا نقاط، مقابل نقطة لكوبنهاجن و4 نقاط لجلطة سراي و6 نقاط لبايرن ميونخ المتصدر.

وأما إنتر الإيطالي فقد نجح في الانتصار بصعوبة على بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد بالمجموعة الرابعة، وتمكن ريال سوسييداد من الفوز على سالزبورج بثنائية نظيفة.

سوسييداد يأتي بصدارة المجموعة بـ4 نقاط متساويًا مع إنتر، ثم سالزبورج بالمركز الثالث بـ3 نقاط وبنفيكا بلا نقاط.