دوري أمم أوروبا 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

أحمد الغنام
Getty Images

كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، موعد ونتائج المباريات، ترتيب المجموعات والمنتخبات المشاركة؟

تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية من جديد، حيث تترقب الجماهير انطلاق نسختها الثالثة في موسم 2022-23، ويأمل "يويفا" أن تواصل البطولة إثارة اهتمام الجماهير.

فكرة دوري الأمم الأوروبية جاءت في الأساس لاستبدال المباريات الودية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، بمنافسة قوية تجذب الجماهير، ومنح المنتخبات تنافسًا أقوى، وحوافز أكبر اقتصاديًا وجماهيريًا.

وزاد الاهتمام بشكل بالغ ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد التنافس القوي على اللقب، في أول نسختين من البطولة.

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ويقدم لكم "جول GOAL" كل ما تريد معرفته عن النسخة الثالثة من البطولة، القرعة، المجموعات، المباريات والنتائج والمزيد.

الدوري أ

يتكون الدوري أ في دوري أمم أوروبا من أفضل 16 منتخبًا في القارة العجوز، وذلك بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

منتخبات عريقة تتواجد في هذا المستوى، على غرار فرنسا حامل اللقب وكرواتيا في المجموعة الأولى، والبرتغال وإسبانيا في المجموعة الثانية، وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا في المجموعة الثالثة، وهولندا وبلجيكا في المجموعة الرابعة.

ترتيب المجموعة الأولى

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقالنقاط
1فرنسا00000000
2كرواتيا00000000
3النمسا00000000
4الدنمارك00000000

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

فرنسا - الدنماركالجمعة 3 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

دو فرانس
كرواتيا - النمساالجمعة 3 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

جرادسكي
كرواتيا - فرنساالإثنين 6 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

بولجد
النمسا - الدنماركالإثنين 6 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

إرنست هابل

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

النقاط

1

إسبانيا

0

0

0

0

0

0

0

0

2

البرتغال

0

0

0

0

0

0

0

0

3

سويسرا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

التشيك

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

إسبانيا - البرتغالالخميس 2 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

بينيتو فيامارين
التشيك - سويسراالخميس 2 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

سينوبو
التشيك - إسبانياالأحد 5 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

سبنوبو
البرتغال - سويسراالأحد 5 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

جوزيه ألفالادي

ترتيب المجموعة الثالثة

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

النقاط

1

ألمانيا

0

0

0

0

0

0

0

0

2

إيطاليا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

إنجلترا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

المجر

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

إيطاليا - ألمانياالسبت 4 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

ريناتو دال آرا
المجر - إنجلتراالسبت 4 يونيو 2022،
18:00 مصر، 19:00 السعودية

بوشكاش أرينا
ألمانيا - إنجلتراالثلاثاء 7 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

أليانز أرينا
إيطاليا - المجرالثلاثاء 7 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

دينو مانوزي

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

النقاط

1

هولندا

0

0

0

0

0

0

0

0

2

بلجيكا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ويلز

0

0

0

0

0

0

0

0

4

بولندا

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

بولندا - ويلز

الأربعاء 1 يونيو 2022،
18:00 مصر،19:00 السعودية

مييسكي

بلجيكا - هولندا

الجمعة 3 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

الملك بودوان

بلجيكا - بولندا

الأربعاء 8 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

الملك بودوان
ويلز - هولنداالأربعاء 8 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

كارديف سيتي


الدوري ب

يتواجد في الدوري ب من دوري أمم أوروبا المنتخبات من التصنيف 17 حتى 32، مثل أوكرانيا والبوسنة والهرسك والسويد وصربيا.

ترتيب المجموعة الأولى

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقالنقاط
1اسكتلندا00000000
2أرمينيا00000000
3أوكرانيا00000000
4أيرلندا00000000

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

اسكتلندا - أرمينياالأربعاء 8 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

هامبدن بارك
أيرلندا - أوكرانياالأربعاء 8 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

أفيفا

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

النقاط

1

ألبانيا

0

0

0

0

0

0

0

0

2

روسيا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

إسرائيل

0

0

0

0

0

0

0

0

4

أيسلندا

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

ألبانيا - روسياتأجلت

إسرائيل - أيسلنداالخميس 2 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

سامي عوفر

ترتيب المجموعة الثالثة

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

النقاط

1

رومانيا

0

0

0

0

0

0

0

0

2

مونتينيجرو

0

0

0

0

0

0

0

0

3

البوسنة والهرسك

0

0

0

0

0

0

0

0

4

فنلندا

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

فنلندا - البوسنة والهرسكالسبت 4 يونيو 2022،
18:00 مصر، 19:00 السعودية

هلسنكي الأولمبي
مونتينيجرو - رومانياالسبت 4 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

بودجوريتسا

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

النقاط

1

السويد

0

0

0

0

0

0

0

0

2

سلوفينيا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

صربيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

النرويج

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

صربيا - النرويج

الخميس 2 يونيو 2022،
20:45 مصر،21:45 السعودية

النجم الأحمر

سلوفينيا - السويد

الخميس 2 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

ستوزيتسه

الدوري ج

يتواجد في الدوري ج من دوري أمم أوروبا المنتخبات من التصنيف 33 حتى 48، على غرار تركيا واليونان والجبل الأسود وغيرهم.

ترتيب المجموعة الأولى

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقالنقاط
1تركيا00000000
2ليتوانيا00000000
3لوكسمبورج00000000
4جزر الفارو00000000

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

ليتوانيا - لوكسمبورج

السبت 4 يونيو 2022،
18:00 مصر، 19:00 السعودية

LFF

تركيا - جزر الفاروالسبت 4 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

فاتح تريم

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

النقاط

1

اليونان

0

0

0

0

0

0

0

0

2

أيرلندا الشمالية

0

0

0

0

0

0

0

0

3

قبرص

0

0

0

0

0

0

0

0

4

كوسوفو

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

قبرص - كوسوفو

الخميس 2 يونيو 2022،
18:00 مصر، 19:00 السعودية

آيك أرينا

أيرلندا الشمالية - اليونان

الخميس 2 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

ويندسور بارك

ترتيب المجموعة الثالثة

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

النقاط

1

سلوفاكيا

0

0

0

0

0

0

0

0

2

بيلاروسيا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

كازاخستان

0

0

0

0

0

0

0

0

4

أذربيجان

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

كازاخستان - أذربيجانالجمعة 3 يونيو 2022،
16:00 مصر، 17:00 السعودية

أستانا أرينا
بيلاروسيا - سلوفاكياالجمعة 3 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

كارادجورده

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

النقاط

1

مقدونيا الشمالية

0

0

0

0

0

0

0

0

2

بلغاريا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

جورجيا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

جبل طارق

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

بلغاريا - مقدونيا الشمالية

الخميس 2 يونيو 2022،
18:00 مصر،19:00 السعودية

لودوجورتس أرينا

جورجيا - جبل طارق

الخميس 2 يونيو 2022،
18:00 مصر، 19:00 السعودية

بوريس بايتشادزه دينامو أرينا


الدوري د

يتواجد في الدوري د من دوري أمم أوروبا المنتخبات من التصنيف 49 حتى 55، وقد قسموا على مجموعتين فقط.

ترتيب المجموعة الأولى

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقالنقاط
1مولدوفا00000000
2لاتفيا00000000
3أندورا00000000
4ليختنشتاين00000000

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

لاتفيا - أندورا

الجمعة 3 يونيو 2022،
18:00 مصر، 19:00 السعودية

دوجافا

ليختنشتاين - مولدوفا

الجمعة 3 يونيو 2022،
20:45 مصر، 21:45 السعودية

راين بارك

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب

الفريق

لعب

فوز

تعادل

خسارة

له

عليه

فارق

النقاط

1

إستونيا

0

0

0

0

0

0

0

0

2

مالطا

0

0

0

0

0

0

0

0

3

سان مارينو

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

إستونيا - سان مارينو

الخميس 2 يونيو 2022،
18:00 مصر، 19:00 السعودية

أ. لي كوك أرينا


ما هي القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية 2022-23؟

تُنقل كل مباريات دوري أمم أوروبا 2022-23 من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب هذه المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

متى ينطلق دوري أمم أوروبا 2022-23؟

تبدأ مرحلة المجموعات في النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2022، على أن تنتهي هذه المرحلة في سبتمبر 2022.

على أن تقام النهائيات في يونيو 2023، على أن تقام مباراتي تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في يوم 18 يونيو 2023.

أما تصفيات الهبوط إلى الدرجة الأدنى، فتقام في مارس 2024.

جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية 2020-2021:

الدورالموعد
الجولة الأولى1 - 4 يونيو 2022
الجولة الثانية5 - 8 يونيو 2022
الجولة الثالثة9 - 11 يونيو 2022
الجولة الرابعة12- 14 يونيو 2022
الجولة الخامسة22–24 سبتمبر 2022
الجولة السادسة25–27 سبتمبر 2022

نصف النهائي

14–15 يونيو 2023

تحديد المركز الثالث

18 يونيو 2023

النهائي18 يونيو 2023


ما هو سجل الفائزين فاز بدوري الأمم الأوروبية؟

حقق منتخب البرتغال الفوز في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

فيما حقق منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية من البطولة، حيث فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1.

 