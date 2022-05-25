دوري أمم أوروبا 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية من جديد، حيث تترقب الجماهير انطلاق نسختها الثالثة في موسم 2022-23، ويأمل "يويفا" أن تواصل البطولة إثارة اهتمام الجماهير.

فكرة دوري الأمم الأوروبية جاءت في الأساس لاستبدال المباريات الودية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، بمنافسة قوية تجذب الجماهير، ومنح المنتخبات تنافسًا أقوى، وحوافز أكبر اقتصاديًا وجماهيريًا.

وزاد الاهتمام بشكل بالغ ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد التنافس القوي على اللقب، في أول نسختين من البطولة.

ويقدم لكم "جول GOAL" كل ما تريد معرفته عن النسخة الثالثة من البطولة، القرعة، المجموعات، المباريات والنتائج والمزيد.

الدوري أ

يتكون الدوري أ في دوري أمم أوروبا من أفضل 16 منتخبًا في القارة العجوز، وذلك بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

منتخبات عريقة تتواجد في هذا المستوى، على غرار فرنسا حامل اللقب وكرواتيا في المجموعة الأولى، والبرتغال وإسبانيا في المجموعة الثانية، وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا في المجموعة الثالثة، وهولندا وبلجيكا في المجموعة الرابعة.

ترتيب المجموعة الأولى



الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق النقاط 1 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كرواتيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب فرنسا - الدنمارك الجمعة 3 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية دو فرانس كرواتيا - النمسا الجمعة 3 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية جرادسكي كرواتيا - فرنسا الإثنين 6 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية بولجد النمسا - الدنمارك الإثنين 6 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية إرنست هابل

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق النقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 التشيك 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب إسبانيا - البرتغال الخميس 2 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية بينيتو فيامارين التشيك - سويسرا الخميس 2 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية سينوبو التشيك - إسبانيا الأحد 5 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية سبنوبو البرتغال - سويسرا الأحد 5 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية جوزيه ألفالادي

ترتيب المجموعة الثالثة

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق النقاط 1 ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 المجر 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب إيطاليا - ألمانيا السبت 4 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ريناتو دال آرا المجر - إنجلترا السبت 4 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية بوشكاش أرينا ألمانيا - إنجلترا الثلاثاء 7 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية أليانز أرينا إيطاليا - المجر الثلاثاء 7 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية دينو مانوزي

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق النقاط 1 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بلجيكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ويلز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بولندا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب بولندا - ويلز الأربعاء 1 يونيو 2022،

18:00 مصر،19:00 السعودية مييسكي بلجيكا - هولندا الجمعة 3 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية الملك بودوان بلجيكا - بولندا الأربعاء 8 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية الملك بودوان ويلز - هولندا الأربعاء 8 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية كارديف سيتي



الدوري ب

يتواجد في الدوري ب من دوري أمم أوروبا المنتخبات من التصنيف 17 حتى 32، مثل أوكرانيا والبوسنة والهرسك والسويد وصربيا.

ترتيب المجموعة الأولى



الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق النقاط 1 اسكتلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أرمينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوكرانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أيرلندا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب اسكتلندا - أرمينيا الأربعاء 8 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية هامبدن بارك أيرلندا - أوكرانيا الأربعاء 8 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية أفيفا

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق النقاط 1 ألبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 روسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إسرائيل 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أيسلندا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب ألبانيا - روسيا تأجلت إسرائيل - أيسلندا الخميس 2 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية سامي عوفر

ترتيب المجموعة الثالثة

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق النقاط 1 رومانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مونتينيجرو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 البوسنة والهرسك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فنلندا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب فنلندا - البوسنة والهرسك السبت 4 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية هلسنكي الأولمبي مونتينيجرو - رومانيا السبت 4 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية بودجوريتسا

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق النقاط 1 السويد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سلوفينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 النرويج 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب صربيا - النرويج الخميس 2 يونيو 2022،

20:45 مصر،21:45 السعودية النجم الأحمر سلوفينيا - السويد الخميس 2 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ستوزيتسه

الدوري ج

يتواجد في الدوري ج من دوري أمم أوروبا المنتخبات من التصنيف 33 حتى 48، على غرار تركيا واليونان والجبل الأسود وغيرهم.

ترتيب المجموعة الأولى



الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق النقاط 1 تركيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ليتوانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 لوكسمبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جزر الفارو 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب ليتوانيا - لوكسمبورج السبت 4 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية LFF تركيا - جزر الفارو السبت 4 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية فاتح تريم

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق النقاط 1 اليونان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أيرلندا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 قبرص 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كوسوفو 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب قبرص - كوسوفو الخميس 2 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية آيك أرينا أيرلندا الشمالية - اليونان الخميس 2 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ويندسور بارك

ترتيب المجموعة الثالثة

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق النقاط 1 سلوفاكيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بيلاروسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كازاخستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أذربيجان 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الثالثة

المباراة الموعد النتيجة الملعب كازاخستان - أذربيجان الجمعة 3 يونيو 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أستانا أرينا بيلاروسيا - سلوفاكيا الجمعة 3 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية كارادجورده

ترتيب المجموعة الرابعة

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق النقاط 1 مقدونيا الشمالية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بلغاريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جورجيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جبل طارق 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الرابعة

المباراة الموعد النتيجة الملعب بلغاريا - مقدونيا الشمالية الخميس 2 يونيو 2022،

18:00 مصر،19:00 السعودية لودوجورتس أرينا جورجيا - جبل طارق الخميس 2 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية بوريس بايتشادزه دينامو أرينا



الدوري د

يتواجد في الدوري د من دوري أمم أوروبا المنتخبات من التصنيف 49 حتى 55، وقد قسموا على مجموعتين فقط.

ترتيب المجموعة الأولى



الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق النقاط 1 مولدوفا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 لاتفيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أندورا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ليختنشتاين 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب لاتفيا - أندورا الجمعة 3 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية دوجافا ليختنشتاين - مولدوفا الجمعة 3 يونيو 2022،

20:45 مصر، 21:45 السعودية راين بارك

ترتيب المجموعة الثانية

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه فارق النقاط 1 إستونيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالطا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سان مارينو 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المجموعة الثانية

المباراة الموعد النتيجة الملعب إستونيا - سان مارينو الخميس 2 يونيو 2022،

18:00 مصر، 19:00 السعودية أ. لي كوك أرينا



ما هي القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية 2022-23؟

تُنقل كل مباريات دوري أمم أوروبا 2022-23 من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول لأغلب هذه المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

متى ينطلق دوري أمم أوروبا 2022-23؟

تبدأ مرحلة المجموعات في النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2022، على أن تنتهي هذه المرحلة في سبتمبر 2022.

على أن تقام النهائيات في يونيو 2023، على أن تقام مباراتي تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية في يوم 18 يونيو 2023.

أما تصفيات الهبوط إلى الدرجة الأدنى، فتقام في مارس 2024.

جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية 2020-2021:

الدور الموعد الجولة الأولى 1 - 4 يونيو 2022 الجولة الثانية 5 - 8 يونيو 2022 الجولة الثالثة 9 - 11 يونيو 2022 الجولة الرابعة 12- 14 يونيو 2022 الجولة الخامسة 22–24 سبتمبر 2022 الجولة السادسة 25–27 سبتمبر 2022 نصف النهائي 14–15 يونيو 2023 تحديد المركز الثالث 18 يونيو 2023 النهائي 18 يونيو 2023



ما هو سجل الفائزين فاز بدوري الأمم الأوروبية؟

حقق منتخب البرتغال الفوز في النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد أن حقق الفوز على هولندا في المباراة النهائية بهدف دون رد.

فيما حقق منتخب فرنسا لقب النسخة الثانية من البطولة، حيث فاز على منتخب إسبانيا في النهائي بنتيجة 2-1.