متى تستكمل مباريات دوري أبطال آسيا؟ وكيف سيتغير النظام بعد الكورونا؟

كان دوري أبطال آسيا من أول البطولات التي توقفت في 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، لكننا اقتربنا من العودة، فمتى تستأنف البطولة من جديد؟

أحمد رضوان | تويتر

نعيش هذه الأيام فترة لم يكن أكثر المتشائمين في العالم يتوقع حدوثها على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، لا سيما كرة القدم التي توقفت منذ أكثر من شهرين في جميع أنحاء العالم في سابقة لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

كان كل شيء يسير على ما يرام، حتى اندلعت نار من المشرق أكلت الأخضر واليابس، كان مهدها الصين وابتلع دخانها القارة الصفراء وغطت سحابته كوكبنا الأخضر، وبدت وكأنها نهاية العالم، لكن الحياة بدأت تعود.

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مع مطلع 2020 ظهر فيروس كورونا في الجمهورية الأكثر كثافة سكانية في العالم، ولم يعره أحد اهتمامًا حتى انتشر كالنار في الهشيم وشل الحياة على الأرض تمامًا.

توقفت كرة القدم بسبب ذلك، وكانت أول البطولات التي توقفت دوري أبطال آسيا ، حتى قبل استكمال مباريات دور المجموعات، ثم توقفت دورياتنا العربية على غرار الدوري السعودي والدوري القطري والدوري الإماراتي ، وانتقل الشلل إلى أفريقيا وأوروبا ووصل إلى أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

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بدأت الحياة تعود للكرة الأوروبية في مايو الماضي، حيث عاد الدوري الألماني وتحدد موعد عودة الدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي ، ومع بداية يونيو بدأت الاجتماعات لتحديد موعد عودة دوري الأبطال الآسيوية.

بالطبع عادت هذه الدوريات بشكلٍ مختلف عن المعتاد، حيث تلعب المباريات بدون جمهور مع أخذ إجراءات قوية للوقاية من فيروس كورونا.

فمتى يعود دوري أبطال آسيا وكيف سيكون شكل المباريات بعد العودة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر القادمة.

ما هو موعد عودة دوري أبطال آسيا؟

اجتمع الاتحاد الآسيوي مع معظم الاتحادات الوطنية في القارة يوم الأربعاء 3 يونيو 2020، وخرج بقرار اتفق عليه جميع الأعضاء هو ضرورة استئناف النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا .

هناك العديد من الاقتراحات التي تم مناقشتها، لكن على ما يبدو أن أحدها هو الذي سيدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب.

هذا المقترح يشير إلى عودة المسابقة في 14 سبتمبر ويتم لعب مباريات دور المجموعات المتبقية ودور الـ16 حتى 29 سبتمبر 2020، فيما يقام ربع النهائي في 4 نوفمبر على أن يكون نصف النهائي في 25 نوفمبر، أما نهائي دوري أبطال آسيا فقد تم تحديده عند 5 ديسمبر.

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جدول دوري أبطال آسيا بعد الكورونا

الدور الموعد المجموعات ودور الـ16 14 - 29 سبتمبر 2020،

26 محرم - 12 صفر 1442 ربع النهائي 4 نوفمبر 2020،

18 ربيع الأول 1442 نصف النهائي 25 نوفمبر 2020،

10 ربيع الآخر 1442 النهائي 5 ديسمبر 2020،

20 ربيع الآخر 1442

كيف ستلعب مباريات دوري أبطال آسيا بعد الكورونا؟

بالطبع سيأخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الكثير من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا مع عودة دوري أبطال آسيا ، كما حدث في الدوري الألماني أول الدوريات العائدة من الأزمة.

لم يتم الكشف رسميًا عن الطريقة التي ستلعب بها المباريات، لكن بالطبع ستكون المدرجات بدون جمهور وسيتم تقليل المرافقين للفرق، وسيكون هناك ضوابط على احتفالات اللاعبين منعًا للاحتكاك والتلامس الغير ضروري.

لكن هناك بعض الإجراءات المختلفة التي قد تتبع، حيث أشارت مصادر لجول عن اتجاه داخل الاتحاد الآسيوي للعب مباريات دوري أبطال آسيا المتبقية في دولة واحدة ، وذلك بتجميع كل الفرق في بلد معين ولعب جميع المباريات المتبقية في ملاعبها.

وبحسب المصادر فإن الدولة التي قد تنال هذا الشرف هي قطر، وذلك لجاهزيتها وجاهزية ملاعبها في إقامة المباريات في فصول الصيف، كما أن بنيتها التحتية مجهزة بنسبة كبيرة الآن تمهيدًا لاستضافة كأس العالم 2022.

ووفقًا لهذا المقترح، ستلعب الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا من مباراة واحدة فقط، ولن تلعب على مباراتي ذهاب وإياب.

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