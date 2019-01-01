دوري أبطال أوروبا يُهدد بقاء عبدالرزاق حمد الله في النصر

حمدالله سيرحل عن صفوف العالمي خلال الأسابيع المقبلة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف الإعلامي المغربي جمال براوي، في تصريحات عبر راديو "MFM" عن أخبار غير سارة لجماهير نادي النصر السعودي بشأن مهاجم الفريق والهداف عبدالرزاق حمد الله.

الإعلامي المغربي أكد في تصريحاته أن حمدالله سيرحل عن صفوف العالمي خلال الأسابيع المقبلة عقب تلقيه عرضًا مغريًا.

وقال برواي في تصريحاته : "حمد الله سيرحل عن النصر، خلال أسبوعين من الآن، وسيلعب الموسم المقبل، في نادي إيطالي، سوف يشارك في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف أن هداف الدوري السعودي الموسم الماضي ، لديه رغبة كبيرة، في خوض تجربة احترافية في أوروبا، والظهور في دوري أبطال أوروبا.

حمد الله يبرهن للجميع على سلامته بهذه اللقطات.👊



هل قرار رحيله عن المنتخب كان صحيحًا؟ pic.twitter.com/8MFVrsJHug — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 15, 2019

وكشفت بعض التقارير عن تقديم نادي أتلانتا عرضا لهداف الدوري السعود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأوضحت التقارير أن أتلانتا الذي سينافس في بطولة أوروبا في نسخته المقبلة يسعى لكسب المهاجم المغربي بعد أن أوصى مدرب الفريق الإيطالي جيان بييرو جاسبريني بالتعاقد معه.

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يُذكر أن عبدالرزاق حمد الله كان حديث الصحافة خلال الأيام الماضية بعد خروجه من معسكر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بسبب خلافات مع بعض اللاعبين.