نتائج مباريات الذهاب بدور ال16 ومواعيد مباريات الإياب في دوري أبطال أوروبا

نتائج مثيرة في مباريات ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا حيثُ هناك فرق عريقة تقترب من الخروج سريعاً فما هي مفاجأت مباريات الإياب؟

وسط الكثير من المخاوف الأوروبية لتأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا تستعد معظم الفرق لمباريات الإياب الصعبة في البطولة وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية لتنقلات الجماهير خلف فرقها في هذه البطولة، منعاً لانتقال فيروس كورونا بين الدول.

الإتحاد الإسباني كان قد أعلن أن مباراة فالنسيا ضد أتالانتا ستكون بدون جمهور بسبب ظهور الفيروس في إسبانيا، الفريق الإسباني كان يحتاج إلى المساندة من جانب جماهيره لأنه خسر في الذهاب بنتيجة 4/1 لكن الأمر أصبح واقع عليه تقبله حالياً.

أما أهم مباريات الإياب ستجمع ليفربول أمام أتلتيكو مدريد حيثُ خسر متصدر الدوري الإنجليزي مباراة الذهاب بنتيجة 1/0 ولا يرغب يورجن كلوب في الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا حالياً مُعتمداً على قوته الضاربة المتمثلة في محمد صلاح وفيرمينيو بالإضافة إلى أفضل لاعب في إفريقيا 2020 ساديو ماني.

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ولا يمكن أن نتغافل عن مباراة لا تقل أهمية وإثارة عندما يلتقي نادي باريس سان جيرمان بنجميه نيمار ومبابي أمام الطموح الألماني المتمثل في بوروسيا دورتموند الذي حسم مباراة الذهاب لصالحه بنتيجة 2/1.

على جانب أخر فمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ستكون أحد أهم اللقاءات في هذا الدور خاصة بعد فوز الميرينجي في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2/0 ليعطي الأمل لجماهيره في قلب الطاولة على بطل الدوري الإنجليزي بعدما خسر في البيرنابيو بنتيجة 2/1.

أما باقي المباريات فالبعض ينتظر هل سينجح لايبزيج في المرور من توتنهام ليكون مفاجأة البطولة؟ وكيف سيتعامل يوفنتوس مع ليون في إيطاليا مع ترقب شديد لإعلان الإتحاد الإيطالي أن هذه المباراة يمكن أن تكون بلا جماهير؟

وفي هذا التقرير نستعرض معكم مواعيد مباريات الإياب في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا 2020

مواعيد مباريات الإياب المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فالنسيا - أتالانتا الثلاثاء 10 مارس 2020،

15 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD ميستايا لايبزيج - توتنهام الثلاثاء 10 مارس 2020،

15 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD ريد بول أرينا باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD حديقة الأمراء ليفربول - أتلتيكو مدريد الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD أنفيلد مانشستر سيتي - ريال مدريد الثلاثاء 17 مارس 2020،

22 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD استاد مدينة مانشستر يوفنتوس - ليون الثلاثاء 17 مارس 2020،

22 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD استاد يوفنتوس بايرن ميونخ - تشيلسي الأربعاء 18 مارس 2020،

23 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD أليانز أرينا برشلونة - نابولي الأربعاء 18 مارس 2020،

23 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD كامب نو

نتائج مباريات الذهاب بدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا 2020