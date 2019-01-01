البحريني يكتب التاريخ - عبد الله يوسف أول خليجي يشارك في أبطال أوروبا

صاحب الـ24 عامًا شارك في نجاح سلافيا براج في مهمته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل المحترفون العرب في الخارج كتابة التاريخ، فبعد المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز؛ نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والمغربي حكيم زياش؛ نجم أياكس الهولندي، انضم لهم اليوم الأربعاء، البحريني عبد الله يوسف؛ لاعب سلافيا براج التشيكي.

صاحب الـ26 عامًا أصبح أول لاعب بحريني وخليجي يشارك في دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح فريقه في التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة القارية بالفوز أمام كلوج الروماني بهدف وحيد.

البحريني شارك بديلًا في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بعد 12 دقيقة فقط من تسجيل فريقه هدف الفوز.

تاريخ عربي جديد يُكتب الآن ✍️



⭐️اللاعب عبدالله يوسف يدخل التاريخ ويصبح أول لاعب بحريني وخليجي يشارك بدوري أبطال أوروبا.🇧🇭



لحظة تاريخية بكل تأكيد🙌😍 pic.twitter.com/gRSssfyOje — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وكان سلافيا براج قد انتصر كذلك في لقاء الذهاب، الذي أقيم في 20 من الشهر الجاري، بهدف وحيد.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة دور المجموعات في البطولة غدًا الخميس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت المملكة السعودية.

يذكر أن المهاجم البحريني بدأ رحلته الاحترافية في صيف 2018، راحلًا عن الرفاع الشرقي البحريني إلى بوهيمينز التشيكي.

وفي يناير 2019، انتقل إلى سلافيا براج، الذي أعاره في الوقت نفسه إلى بوهيمينز قبل أن يعود لصفوفه مرة أخرى في يونيو الماضي.