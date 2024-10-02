عين على الحكم | لحظة انتظرها الكثيرون .. كامافينجا يورط ريال مدريد في أول ركلة جزاء بالموسم أمام ليل

تقنية الفيديو تزيل كل الشكوك

لم يعترض لاعبو ريال مدريد ولا مدربهم كارلو أنشيلوتي، على قرار حكم مباراة ليل الفرنسي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، عندما احتسب ركلة جزاء ضد النادي الملكي.

ومع الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول من عمر مباراة ريال مدريد وليل على ملعب بيار موروا، احتسب الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني، ركلة جزاء ضد الميرنجي بدعوى لمس لاعبه إدواردو كامافينجا الكرة بيده، حيث تصدى لتسديدة من ركلة حرة كانت في طريقها لمرمى الحارس أندري لونين.

وهذه هي ركلة الجزاء الأولى التي تحتسب على ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث لعب الفريق 8 مباريات في الليجا ومباراة في دوري أبطال أوروبا وأخرى في السوبر الأوروبي، ولم يتم احتساب أي ركلة جزاء ضده.

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ولم يحتسب مارياني ركلة الجزاء في البداية حيث أمر باستكمال اللعب، لكن الاستدعاء الذي وصله من مواطنه دانيلي شيفي، حكم الفيديو المساعد، جعله يذهب لمشاهدة الحالة بنفسه واتخذ القرار سريعًا ليتوجه إلى نقطة الجزاء ويشير بخطأ على اللاعب الفرنسي.

وتولى الكندي جوناثان ديفيد مهمة تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، حيث أسكنها بطريقة رائعة على يسار الحارس الأوكراني أندري لونين، الذي توجه إلى الجانب الآخر من المرمى.

وبذلك تهتز شباك ريال مدريد للمرة الثانية في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، حيث سبق واستقبل هدفًا خلال فوزه على شتوتجارت الألماني (3-1) في الجولة الأولى من مرحلة الدوري.