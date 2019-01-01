دوري أبطال آسيا 2019 | نظام البطولة، ترتيب المجموعات، الجوائز ومواعيد ونتائج جميع المباريات

يقدم لكم جول تقريراً عن كل المعلومات اللازمة عن دوري أبطال آسيا بعد انطلاق نسختها رقم 38 في 12 فبراير 2018

أحمد رضوان | تويتر

كان عشاق كرة القدم في آسيا على موعد مع انطلاق نسخة جديدة المسابقة الأهم من حيث الأندية في القارة في مارس 2019، وهي بطولة دوري أبطال آسيا التي تضم صفوة الأندية في القارة الصفراء، وكانت بداية الأدوار الأساسية تحديداً يوم الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً.

هذه النسخة مميزة بالنسبة لجميع محبي الكرة العربية، فهناك 11 فريقاً وصلوا لدور المجموعات أبرزهم الهلال المدجج بمجموعة قوية من اللاعبين أبرزهم جيوفينكو وبافيتيمبي جوميس، والعين الذي نجح في الحصول على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة بصعوبة من ريال مدريد في النهائي، كذلك النصر والدحيل الذي أبهر الجميع في النسخة السابقة، والسد بقيادة تشافي وتشابي، وتشهد هذه النسخة عودة الزوراء العراقي للمسابقة بعد غياب منذ 2007.

دوري أبطال آسيا هي بطولة ينظمها الاتحاد الأسيوي لكرة القدم منذ عام 1967، وأخذت أشكالاً كثيرة وأسماءً متعددة حتى وصلت لشكلها ونظامها الحاليين منذ 17 عاماً وتحديداً في عام 2002، أما عن البطل التاريخي لها فهو فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الذي حصدها 3 مراتٍ من قبل.

تضم هذه البطولة أقوى الفرق الآسيوية من شرقها إلى غربها، وتتنافس هذه الأندية فيما بينها على مدار العام لتحديد البطل الذي كان يشارك في نسخة العام التالي، لكن في عام 2002 أصبح الفائز بالمسابقة يتأهل تلقائياً لكأس العالم للأندية، ويواجه أبطال القارات الأخرى "أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، أوقيانوسيا".

وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا.

ما هو نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2019؟

يشارك في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 32 فريقاً تقسم إلى قسمين، القسم الأول يتكون من 16 فريقاً وهو قسم الفرق المنتمية لبلاد الغرب الآسيوي، والقسم الثاني يتكون من 16 فريقاً أيضاً ويكون مخصص لفرق بلاد شرق القارة الأكبر في العالم، وكل قسم من هذين القسمين تتنافس فرقه فيما بينها ولا تواجه القسم الآخر إلا في النهائي، ما يعني أن النهائي يكون بين بطل الشرق وبطل الغرب.

يتم توزيع الأندية المنتمية لكل قسم على 4 مجموعات، وكل مجموعة بها 4 فرق، فيصبح لدينا 8 مجموعات كإجمالي، وبدأ هذا الدور في الموسم الحالي يوم 4 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، ومن المقرر أن ينتهي في 22 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 17 رمضان 1440 هجرياً.

تواجه فرق كل مجموعة بعضها البعض في مباريات بنظام الذهاب والإياب، وفي نهاية اللقاءات يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة لدور الـ16 الذي يكون أول الأدوار الإقصائية، وهذا الدور يلعب ذهاباً وإياباً بين كل فريقين، والفائز بمجموع المباراتين يتأهل لربع النهائي، أما الخاسر فيودع المسابقة.

يستمر تقسيم الفرق لشرقية وغربية في دور الـ16 حتى نهاية البطولة، وفي القسم الغربي المكون من المجموعات الأربعة الأولى، يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثالثة والعكس، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الرابعة والعكس، ويحدث نفس الأمر في القسم الشرقي، فمتصدر المجموعة الخامسة يواجة وصيف السابعة والعكس، ومتصدر السادسة يواجه الثامنة والعكس.

يتم إجراء قرعة بين الثمان فرق الفائزة لمعرفة مواجهات ربع النهائي، ومن ضمن شروط القرعة أن فرق الشرق لا تواجه فرق الغرب، وبعد انتهاء دور الـ8 يتقابل الفريقان الفائزان من كل قسم في دور الأربعة، والفائز منهما يواجه بطل القسم الآخر في النهائي.

جدول مواعيد دوري أبطال آسيا 2019

أُجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الأول 1440 هجرياً، ثم لُعب الدور التمهيدي الأول في 5 فبراير وبعدها بأسبوع لُعبت مباريات الدوري التمهيدي الثاني، وفي 19 فبراير 2019 لُعبت مباريات الملحق المؤهل.

انطلق دور المجموعات في 4 مارس وسيستمر حتى 22 مايو، ثم سيبدأ دور الـ16 في 17 يونيو وينتهي في 26 يونيو، ومن ثم ستُجرى قرعة ربع النهائي في نفس الشهر أو في الشهر التالي يوليو 2019.

ستتوقف البطولة في الصيف ثم ستعود من بوابة دور 8 في 26 أغسطس، وهذا الدور سينتهي في 18 سبتمبر، ثم ستُلعب مباريات نصف النهائي في الفترة بين 1 و23 أكتوبر، أما ذهاب النهائي فسيكون في 9 نوفمبر فيما ستُلعب مباراة الإياب للنهائي في 24 نوفمبر.

جدول مواعيد دوري أبطال آسيا 2019:

المرحلة الدور / الجولة موعد القرعة الذهاب الإياب المرحلة التمهيدية الدور التمهيدي الأول لا توجد قرعة 5 فبراير 2019 الدور التمهيدي الثاني 12 فبراير 2019 الملحق الملحق 19 فبراير 2019 مرحلة المجموعات الجولة الأولى 22 نوفمبر 2018 4 – 6 مارس 2019 الجولة الثانية 11 – 13 مارس 2019 الجولة الثالثة 8 – 10 أبريل 2019 الجولة الرابعة 22 – 24 أبريل 2019 الجولة الخامسة 6 – 8 مايو 2019 الجولة السادسة 20 – 22 مايو 2019 مرحلة خروج المغلوب دور 16 17 – 19 يونيو 2019 24 – 26 يونيو 2019 ربع النهائي يونيو / يوليو 2019 26 – 28 أغسطس 2019 16 – 18 سبتمبر 2019 نصف النهائي 1 – 2 أكتوبر 2019 22 – 23 أكتوبر 2019 النهائي 9 نوفمبر 2019 24 نوفمبر 2019

ما هي مواعيد ونتائج مباريات دور 16 في دوري أبطال آسيا 2019؟

انتهى دور مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء 22 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 17 رمضان 1440 هجرياً، وانتهت بطولة الغرب بتأهل 8 أندية عربية وواحد إيراني.

— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) May 20, 2019

صعد الوحدة الإماراتي متصدر للمجموعة الثانية ورافقه الاتحاد السعودي كوصيف، كما صعد كلً من ذوب آهن كمتصدر والنصر كوصيف للمجموعة الأولى بعد تعادلهم السلبي في الجولة الآخيرة، أما مواجهتي الغرب المتبقيتين فأولاهما ديربي قطري من العيار الثقيل بين السد بطل الدوري والدحيل وصيفه، فيما ستجمع الثانية بين الهلال والأهلي في كلاسيكو سعودي لا يخفى على أحد قوته وشراسته.

نتائج مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019:

مواعيد ونتائج مباريات ذهاب دور الـ16 المباراة الموعد النتيجة الملعب كاشيما آنتلرز - سانفريسي هيروشيما الثلاثاء 18 يونيو 2019،

15 شوال 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-1 استاد كاشيما جوانجزو - شاندونج لونينج الثلاثاء 18 يونيو 2019،

15 شوال 1440،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 1-2 استاد تيانهي أوراوا ريدز - أولسان هيونداي الأربعاء 19 يونيو 2019،

16 شوال 1440،

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات 2-1 استاد سايتاما شنجهاي - جيونبوك هيونداي الأربعاء 19 يونيو 2019،

16 شوال 1440،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 1-1 استاد شنجهاي الاتحاد - ذوب آهن الإثنين 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات 1-2 استاد زعبيل النصر - الوحدة الإثنين 5 أغسطس 2019،

4 ذو الحجة 1440،

21:00 السغودية، 22:00 الإمارات 1-1 استاد الملك فهد الدولي الدحيل - السد الثلاثاء 6 أغسطس 2019،

5 ذو الحجة 1440،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات 1-1 استاد عبد الله بن خليفة الأهلي - الهلال الثلاثاء 6 أغسطس 2019،

5 ذو الحجة 1440،

19:40 السعودية، 20:40 الإمارات 4-2 مدينة الملك عبد الله الرياضية

مواعيد ونتائج مباريات ذهاب دور الـ16 المباراة الموعد الملعب سانفريسي هيروشيما - كاشيما آنتلرز الثلاثاء 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 2-3 هيروشيما بيج آرش شاندونج لونينج - جوانجزو الثلاثاء 25 يونيو 2019،

22 شوال 1440،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 2-3 مركز جينان الأوليمبي جيونبوك هيونداي - شنجهاي الأربعاء 26 يونيو 2019،

23 شوال 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 1-1

5-3 بركلات الترجيح استاد جيونجو أولسان هيونداي - أوراوا ريدز الأربعاء 26 يونيو 2019،

23 شوال 1440،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 3-0 استاد أولسان الوحدة - النصر الإثنين 12 أغسطس 2019،

11 ذو الحجة 1440،

18:40 السعودية، 19:40 الإمارات استاد آل نهيان ذوب آهن - الاتحاد الإثنين 12 أغسطس 2019،

11 ذو الحجة 1440،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات استاد حامد الكبير السد - الدحيل الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440،

19:15 قطر، 20:15 الإمارات استاد جاسم بن حمد الهلال - الأهلي الثلاثاء 13 أغسطس 2019،

12 ذو الحجة 1440،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات استاد جامعة الملك سعود

ما هو ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2019؟

كما سبق وذكرنا، أجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019 في 22 نوفمبر 2018، وتم تخصيص الأربع مجموعات الأولى لفرق الغرب، أما الأربع الثانية فخصصت لفرق الشرق، وبدأت منافسات دور المجموعات يوم 4 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وسينتهي هذا الدور في 22 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 17 رمضان 1440 هجرياً.

🔢 مجموعات #دوري_أبطال_آسيا اكتملت! 😍



ماهي أكثر مباراة تتطلعون إليها في هذه المرحلة؟ pic.twitter.com/kovWd0KvbY

— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 19, 2019

لا توجد مجموعة سهلة على أي فريق عربي هذا العام، ففي كل مجموعة من الأربعة الخاصة بالغرب يتواجد على الأقل فريقين عربيين، ففي المجموعة الأولى يتواجد الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والنصر السعودي، وفي الثانية يتواجد اتحاد جدة السعودي والوحدة الإماراتي والريان القطري، فيما يتواجد الدحيل القطري والهلال السعودي والعين الإماراتي في الثالثة، أما الرابعة فبها فريقين فقط هما الأهلي السعودي والسد القطري، لكنها ليست سهلة لتواجد بيرسبوليس وصيف النسخة الماضية بها.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2018:

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ذوب آهن 6 3 3 0 10 5 +5 12 2 النصر 6 3 1 2 11 7 +4 10 3 الزوراء 6 2 2 2 14 9 +5 8 4 الوصل 6 1 0 5 4 18 -14 3

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الوحدة 6 4 1 1 14 9 +5 13 2 الاتحاد 6 3 2 1 13 9 +4 11 3 لوكوموتيف طشقند 6 2 1 3 10 11 -1 7 4 الريان 6 1 0 5 9 17 -8 3

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 6 4 1 1 10 5 +5 13 2 الدحيل 6 2 3 1 11 8 +3 9 3 استقلال 6 2 2 2 6 8 -2 8 4 العين 6 0 2 4 4 10 -6 2

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السد 6 3 1 2 7 8 -1 10 2 الأهلي 6 3 0 3 7 7 0 9 3 باختاكور 6 2 2 2 7 7 0 8 4 بيرسبوليس 6 2 1 3 6 5 +1 7

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 شاندونج لونينج 6 3 2 1 10 8 +2 11 2 كاشيما آنتلرز 6 3 1 2 9 8 +1 10 3 جيونجنام 6 2 2 2 9 8 +1 8 4 جوهور دارول 6 1 1 4 4 8 -4 4

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سانفريسي هيروشيما 6 5 0 1 9 4 +5 15 2 جوانجزو 6 3 1 2 9 5 +4 10 3 دايجو 6 3 0 3 10 6 +4 9 4 ملبورن فيكتوري 6 0 1 5 4 17 -13 1

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جيونبوك هيونداي 6 4 1 1 7 3 +4 13 2 أوراوا ريد دايموندز 6 3 1 2 9 4 +5 10 3 بكين 6 2 1 3 6 8 -2 7 4 بوريرام يونايتد 6 1 1 4 3 10 -7 4

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أولسان هيونداي 6 3 2 1 5 7 -2 11 2 شنجهاي 6 2 3 1 13 8 +5 9 3 كاواساكي 6 2 2 2 9 6 +3 8 4 سيدني 6 0 3 3 5 11 -6 3

ما هي نتائج مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019؟

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب لوكوموتيف طشقند - الوحدة الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً،

27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

15:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد لوكوموتيف، طشقند الوصل - النصر الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً،

27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

18:20 بتوقيت السعودية، 19:20 بتوقيت الإمارات 0-1 استاد الوصل، دبي ذوب آهن - الزوراء الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً،

27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

18:30 بتوقيت العراق، 19:30 بتوقيت الإمارات 0-0 استاد فولاد شهر، أصفهان الاتحاد - الريان الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً،

27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

20:35 بتوقيت السعودية وقطر، 21:35 بتوقيت الإمارات 1-5 مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة ميلبورن فيكتوري - دايجو الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

12:30 بتوقيت الإمارات، 11:30 بتوقيت السعودية 3-1 آمي بارك، ميلبورن كاشيما آنتلرز - جوهور دارول الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية 1-2 استاد كاشيما جيونجنام - شاندونج لونينج الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

14:30 بتوقيت الإمارات، 13:30 بتوقيت السعودية 2-2 مركز تشانجوون جوانجزو إيفرجراند - سانفريسي الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

16:00 بتوقيت الإمارات، 15:00 بتوقيت السعودية 0-2 استاد تيانهي بيرسبوليس - باختاكور الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت الإمارات، 18:00 بتوقيت السعودية 1-1 استاد أزادي، طهران الدحيل - استقلال الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

19:15 بتوقيت الإمارات، 18:15 بتوقيت قطر 0-3 استاد عبد الله بن الخليفة، الدوحة العين - الهلال الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

19:20 بتوقيت الإمارات، 18:20 بتوقيت السعودية 1-0 استاد هزاع بن زايد الأهلي - السد الثلاثاء 5 مارس 2019 ميلادياً،

28 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

21:20 بتوقيت الإمارات، 20:20 بتوقيت السعودية وقطر 0-2 مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة سيدني - أولسان الأربعاء 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

13:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت السعودية 0-0 استاد نيتستراتا جوبيلي، سيدني جيونبوك - بكين جوان الأربعاء 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية 1-3 استاد جيونجو أوراوا ريدز - بوريرام يونايتد الأربعاء 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

14:30 بتوقيت الإمارات، 13:30 بتوقيت السعودية 0-3 استاد سايتاما 2002 شنجهاي - كاواساكي فرونتيل الأربعاء 6 مارس 2019 ميلادياً،

29 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،

15:30 بتوقيت الإمارات، 14:30 بتوقيت السعودية 0-1 استاد شنجهاي

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب الزوراء - الوصل الإثنين 11 مارس 2019 ميلادياً،

4 رجب 1440 هجرياً،

18:00 بتوقيت الإمارات، 17:00 بتوقيت العراق 0-5 استاد كربلاء الدولي الوحدة - الاتحاد الإثنين 11 مارس 2019 ميلادياً،

4 رجب 1440 هجرياً،

19:00 بتوقيت الإمارات، 18:00 بتوقيت العراق 1-4 استاد آل نهيان، أبوظبي الريان - لوكوموتيف طشقند الإثنين 11 مارس 2019 ميلادياً،

4 رجب 1440 هجرياً،

18:35 بتوقيت قطر، 19:35 بتوقيت الإمارات 1-2 استاد جاسم بن حمد، الدوحة النصر - ذوب آهن الإثنين 11 مارس 2019 ميلادياً،

4 رجب 1440 هجرياً،

18:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت الإمارات 3-2 استاد آل مكتوم، دبي شاندونج لونينج - كاشيما آنتلرز الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

11:30 بتوقيت الإمارات، 10:30 بتوقيت السعودية 2-2 مركز جينان الأوليمبي سانفريسي هيروشيما - ملبورن فيكتوري الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية 1-2 استاد هيروشيما دايجو - جوانجزو الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

14:30 بتوقيت الإمارات، 13:30 بتوقيت السعودية 1-3 فورست آرينا، دايجو جوهور دارول - جيونجنام الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

16:45 بتوقيت الإمارات، 15:45 بتوقيت السعودية 1-1 استاد حاج حسن يونس، لاركين باختاكور - الأهلي الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت الإمارات، 16:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد باختاكور المركزي، طشقند استقلال - العين الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

19:30 بتوقيت الإمارات، 18:30 بتوقيت السعودية 1-1 استاد أزادي، طهران الهلال - الدحيل الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

19:45 بتوقيت الإمارات، 18:45 بتوقيت السعودية وقطر 1-3 استاد جامعة الملك سعود، الرياض السد - بيرسبوليس الثلاثاء 12 مارس 2019 ميلادياً،

5 رجب 1440 هجرياً،

19:45 بتوقيت الإمارات، 18:45 بتوقيت قطر 0-1 استاد جاسم بن حمد، الدوحة أولسان هيونداي - شنجهاي الأربعاء 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد أولسان مونسو الرياضي كاواساكي فرونتيل - سيدني الأربعاء 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

14:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد تودوروكي، كاواساكي بوريرام يونايتد - جيونبوك هيونداي الأربعاء 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

15:00 بتوقيت الإمارات، 14:00 بتوقيت السعودية 0-1 استاد بوريرام بكين - أوراوا ريد دايموندز الأربعاء 13 مارس 2019 ميلادياً،

6 رجب 1440 هجرياً،

16:00 بتوقيت الإمارات، 15:00 بتوقيت السعودية 0-0 استاد العمال، بكين

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب الدحيل - العين الإثنين 8 أبريل 2019،

3 شعبان 1440،

18:30 قطر، 19:30 الإمارات 2-2 استاد عبد الله بن خليفة الوصل - ذوب آهن الإثنين 8 أبريل 2019،

3 شعبان 1440،

18:40 السعودية، 19:40 الإمارات 3-1 استاد زعبيل استقلال - الهلال الإثنين 8 أبريل 2019،

3 شعبان 1440،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات 1-2 استاد حمد بن خليفة النصر - الزوراء الإثنين 8 أبريل 2019،

3 شعبان 1440،

20:15 السعودية والعراق، 21:15 الإمارات 1-4 استاد الملك فهد الدولي جيونجنام - كاشيما آنتلرز الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

12:30 السعودية، 13:30 الإمارات 3-2 ملعب تشانجوون أوراوا ريدز - جيونبوك الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

13:30 السعودية، 14:30 الإمارات 1-0 استاد سايتاما بوريرام يونايتد - بكين جوان الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 3-1 استاد بوريرام شاندونج لونينج - جوهور دارول الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 1-2 ملعب مدينة جينان الأوليمبية باختاكور - السد الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

17:00 قطر، 18:00 الإمارات 2-2 استاد باختاكور بيرسبوليس - الأهلي الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات 0-2 استاد زعبيل الريان - الوحدة الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

18:35 قطر، 19:35 الإمارات 2-1 استاد جاسم بن حمد الاتحاد - لوكوموتيف طشقند الثلاثاء 9 أبريل 2019،

4 شعبان 1440،

20:45 السعودية، 21:45 الإمارات 2-3 مدينة الملك عبد الله الرياضية سيدني - شنجهاي الأربعاء 10 أبريل 2019،

5 شعبان 1440،

12:30 السعودية، 13:30 الإمارات 3-3 جوبيلي أوفال سانفريسي - دايجو الأربعاء 10 أبريل 2019،

5 شعبان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-2 هيروشيما بيج آرش أولسان - كاواساكي الأربعاء 10 أبريل 2019،

5 شعبان 1440،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 0-1 استاد أولسان مونسو جوانجزو - ميلبورن فيكتوري الأربعاء 10 أبريل 2019،

5 شعبان 1440،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 0-4 استاد تيانهي

الجولة الرابعة المباراة الموعد النتيجة الملعب لوكوموتيف طشقند - الاتحاد الإثنين 22 أبريل 2019،

17 شعبان 1440،

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات 1-1 استاد لوكوموتيف السد - باختاكور الإثنين 22 أبريل 2019،

17 شعبان 1440،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات 1-2 استاد جاسم بن حمد الوحدة - الريان الإثنين 22 أبريل 2019،

17 شعبان 1440،

18:20 قطر، 19:20 الإمارات 3-4 استاد آل نهيان الأهلي - بيرسبوليس الإثنين 22 أبريل 2019،

17 شعبان 1440،

18:30 السعودية، 19:30 الإمارات 1-2 استاد آل مكتوم ملبورن فيكتوري - جوانجزو الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

12:30 السعودية، 13:30 الإمارات 1-1 استاد ملبورن كاواساكي فرونتيل - أولسان هيونداي الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 2-2 استاد تودوروكي دايجو - سانفريسي هيروشيما الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 1-0 فوريست أرينا شنجهاي - سيدني الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 2-2 استاد شنجهاي الزوراء - النصر الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإمارات 2-1 استاد كربلاء الدولي الهلال - استقلال الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات 0-1 استاد محمد بن زايد ذوب آهن - الوصل الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

19:30 الإمارات، 18:30 السعودية 0-2 استاد فولاد شهر العين - الدحيل الثلاثاء 23 أبريل 2019،

18 شعبان 1440،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات 2-0 استاد هزاع بن زايد كاشيما آنتلرز - جيونجنام الأربعاء 24 أبريل 2019،

19 شعبان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 1-0 استاد كاشيما جيونبوك هيونداي - أوراوا ريد دايموندز الأربعاء 24 أبريل 2019،

19 شعبان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 1-2 استاد جيونجو بكين - بوريرام يونايتد الأربعاء 24 أبريل 2019،

19 شعبان 1440،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 0-2 استاد العمال جوهور دارول - شاندونج لونينج الأربعاء 24 أبريل 2019،

19 شعبان 1440،

15:45 السعودية، 16:45 الإمارات 1-0 استاد حاج حسن يونس

الجولة الخامسة المباراة الموعد النتيجة الملعب باختاكور - بيرسبوليس الإثنين 6 مايو 2019،

1 رمضان 1440،

16:00 السعودية، 17:00 الإمارات 0-1 استاد باختاكور استقلال - الدحيل الإثنين 6 مايو 2019،

1 رمضان 1440،

19:00 قطر، 20:00 الإمارات 1-1 استاد أزادي السد - الأهلي الإثنين 6 مايو 2019،

1 رمضان 1440،

21:45 السعودية وقطر، 22:45 الإمارات 1-2 استاد جاسم بن حمد الهلال - العين الإثنين 6 مايو 2019،

1 رمضان 1440،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 0-2 استاد جامعة الملك سعود أولسان هيونداي - سيدني الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-1 استاد أولسان مونسو كاواساكي فرونتيل - شنجهاي الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 2-2 استاد تودوروكي بوريرام يونايتد - أوراوا ريد دايموندز الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

14:00 السعودية، 15:00 الإمارات 2-1 استاد بوريرام بكين - جيونبوك هيونداي الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 1-0 استاد العمال الوحدة - لوكوموتيف طشقند الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 1-3 استاد آل نهيان الريان - الاتحاد الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

21:30 السعودية وقطر، 22:30 الإمارات 2-0 استاد جاسم بن حمد الزوراء - ذوب آهن الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

21:30 العراق، 22:30 الإمارات 2-2 استاد كربلاء الدولي النصر - الوصل الثلاثاء 7 مايو 2019،

2 رمضان 1440،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات 1-3 استاد الملك فهد سانفريسي هيروشيما - جواجزو إيفرجراند الأربعاء 8 مايو 2019،

3 رمضان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-1 استاد هيروشيما دايجو - ملبورن فيكتوري الأربعاء 8 مايو 2019،

3 رمضان 1440،

13:00 السعودية، 14:00 الإمارات 0-4 فورست أرينا شاندونج لونينج - جيونجنام الأربعاء 8 مايو 2019،

3 رمضان 1440،

14:30 السعودية، 15:30 الإمارات 1-2 مركز جينان الأوليمبي جوهور دارول - كاشيما آنتلرز الأربعاء 8 مايو 2019،

3 رمضان 1440،

15:45 السعودية، 16:45 الإمارات 0-1 استاد حاج حسن يونس

الجولة السادسة المباراة الموعد النتيجة الملعب بيرسبوليس - السد الأثنين 20 مايو 2019،

15 رمضان 1440،

19:30 السعودية وقطر، 20:30 الإمارات 0-2 ملعب آزادي الدحيل - الهلال الأثنين 20 مايو 2019،

15 رمضان 1440،

21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات 2-2 استاد عبد الله بن خليفة العين - الاستقلال الأثنين 20 مايو 2019،

15 رمضان 1440،

21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات 2-1 استاد هزاع بن زايد الأهلي - باختاكور الأثنين 20 مايو 2019،

15 رمضان 1440،

22:00 السعودية وقطر، 23:00 الإمارات 1-2 مدينة الملك عبد الله الرياضية شنجهاي - أولسان هيونداي الثلاثاء 21 مايو 2019،

16 رمضان 1440،

13:00 السعودية وقطر، 14:00 الإمارات 0-5 استاد شنجهاي جيونبوك هيونداي - بوريرام يونايتد الثلاثاء 21 مايو 2019،

16 رمضان 1440،

13:00 السعودية وقطر، 14:00 الإمارات 0-0 ملعب جيونجو سيدني - كاواساكي الثلاثاء 21 مايو 2019،

16 رمضان 1440،

13:00 السعودية وقطر، 14:00 الإمارات 4-0 استاد اليوبيل نتستراتا بسيدني أوراوا ريد دايموندز - بكين الثلاثاء 21 مايو 2019،

16 رمضان 1440،

13:00 السعودية وقطر، 14:00 الإمارات 0-3 ملعب سايتاما لوكوموتيف طشقند - الريان الثلاثاء 21 مايو 2019،

16 رمضان 1440،

17:00 السعودية وقطر، 18:00 الإمارات 2-3 استاد لوكوموتيف الوصل - الزوراء الثلاثاء 21 مايو 2019،

16 رمضان 1440،

21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات 5-1 ملعب زعبيل الاتحاد - الوحدة الثلاثاء 21 مايو 2019،

16 رمضان 1440،

22:00 السعودية وقطر، 23:00 الإمارات 1-1 مدينة الملك عبد الله الرياضية كاشيما آنتلرز - شاندونج لونينج الأربعاء 22 مايو 2019،

17 رمضان 1440،

13:00 السعودية وقطر، 14:00 الإمارات 1-2 ملعب كاشيما ملبورن فيكتوري - سانفريسي هيروشيما الأربعاء 22 مايو 2019،

17 رمضان 1440،

13:00 السعودية وقطر، 14:00 الإمارات 3-1 ملعب ملبورن جوانجزو - دايجو الأربعاء 22 مايو 2019،

17 رمضان 1440،

13:00 السعودية وقطر، 14:00 الإمارات 0-1 ملعب تيانهي جيونجنام - جوهور دارول الأربعاء 22 مايو 2019،

17 رمضان 1440،

13:00 السعودية وقطر، 14:00 الإمارات 0-2 مركز تشانجوون لكرة القدم ذوب آهن - النصر الأربعاء 29 مايو 2019،

24 رمضان 1440،

21:30 السعودية وقطر، 22:30 الإمارات 0 - 0 مدينة كربلاء الرياضية

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال آسيا 2019؟

تحصل جميع الفرق المشاركة في المسابقة بدايةً من الدور التمهيدي على مقابل مادي للسفر في حالة كانت المباراة خارج الأرض، وهذا المبلغ يستلمه الفريق قبل انطلاق صافرة اللقاء.

تبدأ الجوائز المالية للمسابقة من دور المجموعات، والذي يحصل فيه كل فائز بمباراة على مبلغ 50 ألف دولار، أما في حالة التعادل فيتقاضى كل فريق 10 ألاف دولار، وفي دور الـ16 يحصل كل مُودع للمسابقة على 100 ألف دولار، فيما يتقاضى كل فريق يخرج من ربع النهائي 150 ألف دولار، ويزيد هذا المبلغ بمقدار 100 ألف دولار في نصف النهائي.

الجائزة الكبرى لدوري أبطال آسيا 2018 التي سيحصل عليها البطل هي 4 ملايين دولار، أما الوصيف فتبلغ جائزته المادية مليوني دولار.

الجوائز المادية لدوري أبطال آسيا 2019:

الدور الجائزة مقابل السفر الدور التمهيدي - 20 ألف دولار الملحق - 20 ألف دولار دور المجموعات الفوز: 50 ألف دولار

50 ألف دولار التعادل: 10 ألاف دولار 30 ألف دولار دور الـ16 100 ألف دولار 30 ألف دولار ربع النهائي 150 ألف دولار 30 ألف دولار نصف النهائي 250 ألف دولار 30 ألف دولار الوصيف 2 مليون دولار 60 ألف دولار البطل 4 ملايين دولار 60 ألف دولار

من هم الأبطال السابقين لدوري أبطال آسيا؟

البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا هو فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد 3 مرات، وخلفه مباشرةً يأتي اتحاد جدة، الهلال، استقلال طهران، سيونجنام، جيونبوك، تاي فرامرز، سوون سامسونج، السد جوانجزو إيفرجراند، أوراوا ريد دايموندز برصيد مرتين لكلٍ منهم.

الأبطال السابقون لدوري أبطال آسيا: