الهلال يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي الآسيوية

مباراة حاسمة مساء غدٍ

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختتم الهلال السعودي تدريباته مساء اليوم في الرياض استعدادًا لمواجهة مواطنه الأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء غدٍ الثلاثاء.

وكان الزعيم السعودي قد حقق نتيجة رائعة في ملعب الجوهرة المشعة خلال مباراة الذهاب، بانتصاره 4-2 على مستضيفه.

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وتخلل مران اليوم تدريبات فنية وجمل تكتيكية ومباراة تدريبية على ثلث الملعب.

وقد حضر التدريبات التي أقيمت خلف أبواب مغلقة الرئيس فهد بن نافل في محاولة لشد أزر اللاعبين ورفع معنوياتهم قبل اللقاء المنتظر.

وكان مران الثلاثاء قد شهد تواجد المدافع متعب المفرج الذي انضم للتدريبات فور عودته من العراق بعد خروج منتخب السعودية من بطولة اتحاد غرب آسيا.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب رازفان لوتشيسكو اللقاء بكافة أوراقه الرابحة لحسم اللقاء سريعًا وتجنبًا للدخول في أي حسابات صعبة.