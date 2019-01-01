هوساوي: عند الشدائد تظهر معادن الرجال، والنصر أكد هذا

النصر تخطى الوحدة وتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد عمر هوساوي مدافع النصر بزملائه اللاعبين وقتالهم وإصرارهم على الفوز والتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام الوحدة، مؤكدًا أن الشدائد تُظهر معادن الرجال.

وكان النصر قد خرج بنتيجة مخيبة هي التعادل 1-1 من مباراة الذهاب على ملعبه في الرياض، لكنه انتزع فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في أبو ظبي ليعود من هناك ببطاقة التأهل لدور الـ8.

السعودية تُكرر إنجاز 2012 المذهل في دوري أبطال آسيا

صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن هوساوي قوله " جئنا من الرياض إلى أبو ظبي وكان هدفنا الأساسي هو تحقيق الفوز لا غير، وقد ذكرت شخصيًا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة أنه عند الشدائد تظهر معادن الرجال، وهذا ما أظهرناه في هذه المباراة".

أضاف "رغم استقبالنا هدف منتصف الشوط الأول، كنّا واثقين من قدرتنا على العودة في نتيجة المباراة، حيث بادرنا بالهجوم ووفقنا في التسجيل، لنخرج بفوز ثمين في نهاية المطاف".

وأهدى صاحب الـ33 عاًا الفوز لجماهير العالمي الكبيرة والداعمة دومًا للفريق واعدًا إياهم بأن القادم سيكون أفضل.