رجل رائع - رجل مخيب | الوحدة × النصر

النصر انتزع التأهل من قلب الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح النصر في العودة من الإمارات ببطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد مباراة وصعبة ومثيرة مع الوحدة انتهت بانتصاره 3-2.

وكان الفريقان قد تعادلا بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوع واحد من الرياض.

النصر يتخطي الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

المباراة شهدت تألق عدد من اللاعبين وظهور آخرين بمستوً مخيب، إليكم خيارات جول للرجل الرائع والمخيب.

رجل رائع | عبد الرزاق حمدالله - النصر

رغم إحراز جوليانو لهدفين في اللقاء، إلا أن المهاجم المغربي كان اللاعب الأفضل على أرض الميدان بقتاله وأدائه الممتاز وخدمته لفريقه وزملائه طوال المباراة.

عبد الرزاق لعب دورًا حاسمًا في المباراة، بإحراز الهدف الأول الذي عاد به النتيجة في توقيت ممتاز للعالمي، وبعدها صنع الهدف الثاني بلمسة رائعة لزميله البرازيلي، وقد واصل إزعاج الدفاع الوحداوي طوال الشوط الثاني.

رجل مخيب | سيباستيان تيجالي - الوحدة

دومًا ما يُتوقع الدور الحاسم وصناعة الفارق من النجوم الثقيلة في الفرق الكروية، وتيجالي بالتأكيد أحد أفضل نجوم الوحدة وصناع الفارق لدى الفريق، لكنه اليوم كان نقطة القوة التي تحولت لنقطة ضعف.

تيجالي كان الحاضر الغائب في الشوط الأول من المباراة، وفي الفترة الثانية لم يظهر كثيرًا سوى في لقطة هدف الصدفة ولقطة أخرى كادت أن تُشعل المباراة في دقائقها الأخيرة لكنه أهدر الفرصة السهلة بغرابة شديدة.