رئيس الوحدة: خسرنا بسبب التحكيم، وباب الرحيل مفتوح للجميع

تصريحات صارمة من الرميثي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه أحمد الرميثي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة انتقادات لاذعة لحكم مباراة فريقه ضد النصر السعودي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وخسر الوحدة على ملعبه أمام بطل السعودية بنتيجة 3-2 بعدما كان قد نجح في التعادل ذهابًا في الرياض 1-1، ولذا غادر البطولة بمجموع المباراتين.

النصر يتخطي الوحدة ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وكان الرميثي قد انتقد كذلك حكم مباراة الذهاب، وجدد تلك الانتقادات بقوله عبر حسابه على تويتر "هاردلك للعنابي وشكرًا من القلب للجماهير الغفيرة".

"رغم الفرص وهدف تسلل وعدم طرد حارس النصر إلا أن الخروج كان بشرف، لمن لا يدري فإن تيجالي لعب بعدما أخذ حقنة للإصابة، نقول لأشقائنا في النصر مبروك ونتمنى لهم الاستمرار. ارفع رأسك أنت وحداوي. العتب مقبول ولابد من العمل في القادم. شكرًا لكم".

وحول رغبة بعض اللاعبن في الرحيل عن صفوف الفريق وتلقيهم عروضًا جيدة من أندية محلية وعربية أخرى، قال الرميثي لقناة الشارقة الرياضية "أي لاعب لا يرغب بالاستمرار في الوحدة عليه جعل النادي الذي يرغب في ضمه بتقديم عرض رسمي لإدارة الوحدة".

يُذكر أن مهاجم الوحدة الفذ "سيباستيان تيجالي" لم يُقدم المستوى المأمول منه خلال المباراة.