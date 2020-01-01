فيديو | الشارقة يُنعش آماله في دوري أبطال آسيا بانتصار مثير على الدحيل

مباراة ممتعة بين الفريقين شهدت إحراز 6 أهداف

عاد الشارقة من بعيد وأنعش آماله في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020 المقامة حاليًا في قطر، وذلك بانتصاره المثير على الدحيل القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

اللقاء الذي جاء قويًا ونديًا ومثيرًا للغاية بدأ بقوة من جانب الدحيل، إذ تقدم له عبد الله الأحرق بعد 12 دقيقة من البداية، لكن خالد باوزير سجل التعادل لبطل موسم 2018-2019 في الإمارات بعد ستة دقائق لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

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الشوط الثاني بدأ سلسلة أحداثه المثيرة بطرد المهدي بنعطية مدافع الدحيل عند الدقيقة الـ59 بعد اعتدائه بالمرفق على إيجور كورنادو نجم وسط الشارقة، وقد نجح الفريق الإماراتي في استغلال ذلك سريعًا وأحرز هدف التقدم بواسطة ماجد سرور عند الدقيقة الـ62، لكن رد الدحيل جاء سريعًا كذلك بهدف التعادل بواسطة المعز علي بعد 8 دقائق.

الحكم يمنح المهدي بن عطية مدافع الدحيل بطاقة حمراء بعد التحام مع لاعب الشارقة .. هل تتفق مع قرار الحكم ؟ pic.twitter.com/C6jHFW57Ey — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 18, 2020

الشارقة ضغط هجوميًا مستغلًا تفوقه العددي، وقد أسفر ذلك عن إحرازه هدفي الفوز والنقاط الثلاثة، الأول سجله كورنادو من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ75 والثاني كايو لوكاس بعد دقيقة واحدة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.